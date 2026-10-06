Procuraduría Fiscal investiga a Xepelin por posible captación irregular de recursos

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) investiga a Operadora Falcón, S.A.P.I. de C.V., conocida comercialmente como Xepelin, por una posible captación irregular de recursos a través de uno de sus productos financieros, de acuerdo con fuentes de la propia dependencia.

La indagatoria tiene su origen en una denuncia presentada ante las autoridades en agosto de 2026, en la que se señala que la empresa presuntamente recibiría recursos de usuarios mediante Xepelin Suite, pese a que, según el planteamiento de los denunciantes, no contaría con autorización para realizar operaciones que pudieran considerarse captación de recursos.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Griselda Galeano García y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora, Xepelin Suite ofrece una “bonificación” de 4% sobre los montos ingresados por los usuarios al sistema.

El señalamiento sostiene que los recursos pasarían inicialmente por el intermediario STP para posteriormente ser recibidos por Xepelin. Corresponderá a las autoridades determinar si la operación descrita se encuentra dentro del marco regulatorio aplicable o si, por sus características, pudiera configurar algún tipo de captación irregular.

Hasta ahora se trata de una investigación en curso y los señalamientos contenidos en la denuncia no implican por sí mismos que exista una infracción acreditada. Será la Procuraduría Fiscal y, en su caso, las autoridades financieras competentes, las que deberán determinar si las operaciones cuestionadas contravienen la legislación y si existen responsabilidades o consecuencias legales.

Xepelin busca licencia como Sofipo

La investigación adquiere relevancia porque se desarrolla mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada por Ángel Cabrera, analiza la posibilidad de otorgar a Xepelin una autorización para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

En agosto de este año, el CEO de Xepelin, Sebastián Kreis, aseguró en una entrevista con medios de comunicación que el proceso se encontraba en “la última fase regulatoria”.

El escenario coloca simultáneamente sobre la mesa dos procesos: por un lado, la solicitud de autorización de la compañía para participar bajo una figura financiera regulada y, por otro, una investigación derivada de señalamientos sobre operaciones que presuntamente habría realizado antes de contar con dicha licencia.

El caso también dirige la atención hacia el papel de la CNBV, autoridad responsable de supervisar a las entidades del sistema financiero y determinar, dentro de sus facultades, si las operaciones realizadas por una empresa se ajustan a la regulación aplicable.

Las controversias registradas recientemente dentro del ecosistema fintech han incrementado el debate alrededor de los mecanismos de vigilancia, autorización y cumplimiento que existen para plataformas y empresas que ofrecen productos financieros mediante herramientas digitales.

La investigación sobre Xepelin podría convertirse así en una prueba sobre la capacidad de las autoridades para identificar y revisar oportunamente modelos de operación que evolucionan a mayor velocidad que los procesos tradicionales de autorización.

La cuestión que permanece abierta es qué determinarán las autoridades sobre las operaciones denunciadas y qué implicaciones podría tener la investigación para una compañía que, al mismo tiempo, se encuentra en proceso de obtener una autorización para operar formalmente como Sofipo.