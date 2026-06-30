“Vuela alto, querido Edgar”; hallan sin vida a joven que desapareció al salir de su casa

Un joven llamado Edgar Cedillo Ruiz fue hallado muerto luego de estar varios días desaparecido en Linares, Nuevo León.

El cuerpo fue localizado este lunes en la zona de Las Huertas, entre el Ejido El 10 y la ExHacienda de Guadalupe.

La noticia fue confirmada por sus hermanos, conocidos por dedicarse a los espectáculos infantiles con "Bam Bam y Jerry Show".

Con el corazón profundamente triste, la familia de Bam Bam y Jerry Show les comparte que estamos pasando por uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas, debido a la partida de nuestro querido hermano menor, Edgar Cedillo Ruiz.

Hoy no solo despedimos a un hermano, sino a un ser humano que dejó en nosotros recuerdos, risas y un amor que vivirá para siempre en nuestros corazones”, publicaron sus hermanos en la red social Facebook.

A través de este mismo mensaje, los dolientes agradecieron las oraciones y las plegarias manifestadas por amigos, conocidos o simplemente habitantes de Linares que esperaban una noticia positiva acerca de este caso.

Vuela alto, querido Edgar. Dios te reciba en su gloria y te conceda el descanso eterno. Siempre serás parte de nosotros y de la historia de Bam Bam y Jerry Show. Descansa en paz, hermano. Nunca te olvidaremos”, finalizó.

¿Qué se sabe de la desaparición de Edgar?

Édgar Cedillo Ruiz desapareció el pasado sábado 27 de junio luego de salir de su casa en la colonia Fomerrey, en Linares, Nuevo León.

De acuerdo con su familia, su salida se dio en horas de la mañana; sin embargo, ya no regresó a casa y eso provocó la preocupación de los allegados, quienes comenzaron a difundir su fotografía y sus datos personales para facilitar los trabajos de búsqueda.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de Édgar Cedillo Ruiz, sin embargo, el caso ya está en manos de las autoridades de la Fiscalía del Estado, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Ayúdanos a encontrar a Mauricio Alejandro

Familiares y amigos de Mauricio Alejandro Licón Vázquez, de 24 años de edad, piden apoyo de la ciudadanía y de las autoridades de Nuevo León para dar con su paradero.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Mauricio Alejandro fue visto por última vez el pasado 23 de junio en la colonia Jardines de San Patricio, ubicada en el municipio de Apodaca.

Al momento de su desaparición, Mauricio Alejandro vestía playera, short y huaraches, sin especificarse colores o características. Como señas particulares Mauricio Alejandro tiene tatuada la letra M en el cuello, una figura de tigre en el antebrazo izquierdo, la palabra Vázquez en el torso, aves detrás de la oreja derecha, y letras chinas en el hombro del mismo lado. Además, cuenta con pecas en el rostro.

De acuerdo con su familia, el mismo día que el joven de 24 años desapareció, se localizó su auto abandonado en la colonia Fresnos del Lago. El vehículo tenía las luces intermitentes encendidas, y las ventanillas abiertas.

En tanto que su gafete de trabajo fue recogido por un vecino en la avenida Fénix, en el mismo sector, a más de 200 metros de donde quedó el auto.

Para ayudar a dar con su paradero las autoridades compartieron los siguientes números teléfonos: 81-2020-4411, del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata y el 81-1990-3873 de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.