Sheinbaum encabeza entrega de 72 hogares en Aguascalientes del programa Vivienda para el Bienestar

A través de un enlace virtual desde Palacio Nacional hasta San Francisco de los Romo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una nueva jornada del programa Vivienda para el Bienestar.

En este evento, se oficializó la entrega de 72 viviendas ubicadas en el Fraccionamiento “Infonavit del Barranco”. Este complejo está conformado por 152 hogares que ya han sido asignados en su totalidad a familias mexicanas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria destacó la magnitud de este proyecto social diseñado para los sectores más vulnerables. “Estamos haciendo vivienda para los que menos tienen. Es el programa de vivienda más importante que se haya hecho en la historia de México”, afirmó Sheinbaum.

Los objetivos nacionales de este ambicioso plan sexenal incluyen:

Construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas.

Ampliación de apoyos directos para el mejoramiento de hogares.

Apertura de más créditos accesibles para la población.

Beneficiar directamente a 12 millones de mexicanas y mexicanos.

Al respecto, Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu, confirmó que la entidad ya registra un avance del 38% respecto a su meta local de 24 mil 300 viviendas.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, destacó el crecimiento de los objetivos en la región. La meta estatal se incrementó a 20 mil viviendas, desglosadas de la siguiente manera:

8 mil viviendas ya contratadas. 9 mil viviendas por contratar antes de finalizar el año. Un alcance proyectado de 17 mil viviendas a corto plazo, cubriendo el 86% de la meta sexenal del estado.

A nivel nacional, Romero Oropeza informó que existen 143 conjuntos habitacionales activos. De estos, 57 ya están agotados al 100%, sumando más de 50 mil viviendas entregadas en todo el país.

Por su parte la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, reconoció la calidad de las construcciones impulsadas por el gobierno de México.

Además, la gobernadora anunció que tanto el gobierno estatal como los municipios sumarán esfuerzos mediante la donación de 92 predios adicionales para uso del Infonavit y la Sedatu.

Olga Lidia Contreras García, beneficiaria del programa, agradeció a la presidenta por hacer posible la entrega de su casa, resaltando la tranquilidad que le brinda tener un patrimonio propio y seguro para ella y sus hijas.