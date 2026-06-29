Viuda protesta en Veracruz por muerte de motociclista en obra sin señalización

Siete meses después del accidente ocurrido en una obra pública del gobierno de Rocío Nahle, la familia de Luis Eduardo Almanza acusa que las autoridades mantienen congelada la investigación y no han fincado responsabilidades.

Los familiares han denunciado presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para sancionar a quienes, aseguran, actuaron con negligencia. Consideran que existe desamparo para la viuda y los dos hijos menores de la víctima.

El 27 de noviembre de 2025, Luis Eduardo Almanza viajaba en motocicleta rumbo a Xalapa para comprar unos patines a su hijo por su cumpleaños. Sin embargo, cayó en una zona de bacheo que, según sus familiares, carecía de señalización.

Karen Valeria Cano Vázquez, esposa de la víctima, denunció que el expediente permanece sin avances y señaló presuntas omisiones de la Fiscalía y de la SIOP. Con una cartulina en mano, afuera del Palacio de Gobierno, donde se desarrollaba una conferencia de la gobernadora Rocío Nahle con el titular de la SIOP, la viuda denunció el estancamiento del caso.

Lourdes López

“Han pasado siete meses y no se ha hecho justicia por la muerte de mi esposo… ¿Cuándo me vas a atender, SIOP?”, se leía en su cartel.

La mujer exigió la intervención del Gobierno del Estado ante lo que calificó como una cadena de negligencias que mantiene paralizada la investigación.

Karen Cano y la familia del fallecido sostienen que la falta de señalización en la obra pública provocó el accidente en el que murió el padre de dos menores.

La viuda denunció que no ha podido presentar una denuncia formal porque la Fiscalía no le entrega la primera parte de la carpeta de investigación, documento que, aseguró, es indispensable para continuar el proceso legal. Añadió que tampoco se han recabado las declaraciones de los testigos ni se han realizado las diligencias iniciales.

Según Cano Vázquez, personal ministerial le ha explicado que el retraso obedece a la “falta de personal por periodos vacacionales”, argumento que, afirmó, ha servido para justificar siete meses de inactividad.

“Creo que ya es bastante tiempo para que alguien me pueda atender”, reclamó.

La familia de Almanza ha reiterado que su muerte ocurrió presuntamente por una omisión de la SIOP al mantener un hueco sin señalización en una vía en reparación. Exigen que se finquen responsabilidades y que el Gobierno del Estado deje de postergar el expediente.

Karen Cano llamó a la Fiscalía General del Estado, a la SIOP y a la administración estatal a atender de inmediato el caso y garantizar justicia para su esposo.