Es jefe policial el detenido por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía General de la República detuvo a José del Carmen "N", alias Delta 7, comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, por estar presuntamente involucrado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, ocurrido en el municipio de Nanchital.

Presuntamente, el detenido habría confesado dónde fue asesinada la comunicadora, quien fue sacada de su domicilio de una manera violenta el pasado martes 2 de junio, a las 6:30 de la mañana.

Las autoridades iniciaron un operativo desde la noche del jueves, que culminó con la detención de José del Carmen "N". Durante la madrugada se llevaron a cabo diligencias para ubicar el cadáver de la comunicadora en un rancho del municipio de Moloacán, municipio ubicado a 24 kilómetros de Nanchital.

Mientras tanto, esta mañana las autoridades continuaban en los operativos y se informó que, además de la detención del comandante, también hay tres policías a su mando detenidos.

Los detenidos están presuntamente vinculados como coautores materiales en la privación ilegal de la libertad de la periodista. Especial

Presuntamente, José del Carmen "N" fue identificado a partir del vídeo exhibido por la familia de Roxana Guzmán, de cuando es sacada violentamente de su domicilio. En él se observa el rostro del jefe policiaco. También fue identificado por los tatuajes.

En un comunicado, el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste señala que no han recibido información sobre los motivos de la detención de los elementos policiacos, pero que confía en que las actuaciones de la autoridad serán con estricto apego a la legalidad.