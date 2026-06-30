Violencia en Guerrero: Asesinan a 3 familiares de aspirante morenista

Tres familiares directos de Javier Saldaña Almazán, actual rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fueron hallados sin vida este lunes tras un ataque con armas de fuego en la periferia del municipio de Acapulco. El parentesco fue confirmado por las autoridades locales luego de concluir el proceso de identificación legal de las dos mujeres y el hombre que perdieron la vida.

De acuerdo con el testimonio del propio Saldaña Almazán, quien fue abordado por la prensa local tras asistir a un acto público en el puerto, el aviso de los asesinatos le fue notificado apenas unos momentos antes. Los fallecidos corresponden a su tía, Josefina Saldaña Parra, así como a su prima, Yanet Magnolia Gutiérrez, y el esposo de ésta, Edgar de la Cruz Solorio.

La localización de las víctimas se registró en el interior de una vivienda de campo edificada junto a un sendero elevado, en las inmediaciones de la comunidad de La Picuda, perteneciente al poblado del Kilómetro 21.

Las primeras indagatorias ministeriales refieren que el grupo familiar se había trasladado al sitio con el propósito de inspeccionar el inmueble, el cual permanecía habitualmente desocupado. Al perderse la comunicación rutinaria y acumularse varias horas sin reportarse a su domicilio, allegados acudieron a buscarlos, encontrando los cuerpos con heridas de proyectil de arma de fuego. El área quedó bajo resguardo de las corporaciones de seguridad del estado mientras el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento.

Las investigaciones del entorno de las víctimas arrojaron que tanto la prima del rector con licencia, Yanet Magnolia Gutiérrez, como su pareja, Edgar de la Cruz Solorio, se desempeñaban en el servicio civil como trabajadores en activo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la entidad.

El atentado coincide con las aspiraciones políticas de Saldaña Almazán dentro de Morena. El pasado martes 23 de junio, el líder universitario se registró formalmente en el proceso interno del partido para competir por la candidatura al gobierno de Guerrero, tras haber solicitado licencia a su cargo en la UAGro de cara a la contienda interna.

Aspirantes a gobernar Guerrero

La pugna interna de la coalición oficialista en Guerrero mantiene un escenario saturado, con

Entre los principales perfiles que compiten frente a Saldaña Almazán destacan la senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga; la alcaldesa de Acapulco con licencia, Abelina López Rodríguez, y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, además de otras figuras federales

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