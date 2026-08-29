Vinculan a proceso por feminicidio al hijo del cantante grupero Arnulfo Jr.

Arnulfo “N”, hijo del cantante Arnulfo Jr., fue vinculado a proceso por el feminicidio de Pamela Yahaira, la joven que murió tras haber sido quemada viva, en Nuevo León.

Este sábado, la Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del hombre, de 36 años, quien presuntamente habría participado en la muerte de la joven a quien rociaron de gasolina y luego le prendieron fuego, en hechos ocurridos el pasado 10 de julio.

Tras más de cinco horas de audiencia, el juez estimó la presunta participación del hijo del cantante en el ataque a la joven, de 25 años.

Además, impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social estatal y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Arnulfo “N” es investigado por los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte violenta de la joven que fue localizada agonizante en un camino de terracería en Juárez, Nuevo León.

Pamela Yahaira fue trasladada aún con vida a un nosocomio de la localidad y alcanzó a dar pistas de sus atacantes.

La indagatoria desplegada por el Agente del Ministerio Público con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permitieron documentar que asistido por otros dos hombres el detenido habría ejercido violencia de género contra la víctima.

Los agresores presuntamente sustrajeron a la joven de su vivienda ubicada en Guadalupe y a bordo de una camioneta la trasladaron a calles de la colonia Lomas del Sol en Juárez donde la causaron las quemaduras que acabaron con su vida.

Los hombres abandonaron a la mujer en la vía pública y se alejaron del lugar. Personas que pasaban por el sitio se percataron de la presencia de la joven y realizaron el reporte a las autoridades.