Un autobús de la línea Transporte Ruta (TER) que trasladaba a aproximadamente 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cambió de ruta la noche del viernes y se dirigió hacia la Ciudad de México, sin informar a los pasajeros ni contar con su consentimiento.

La unidad había salido del Campus Chamilpa, en Cuernavaca, con destino a Cuautla, recorrido habitual para la comunidad universitaria. Sin embargo, en pleno trayecto el operador tomó la autopista hacia la capital del país, lo que generó alarma entre los jóvenes que viajaban en el vehículo.

Ante la ausencia de explicaciones por parte del chofer y el evidente desvío de la ruta, los estudiantes comenzaron a enviar mensajes de alerta a familiares y grupos de contacto, reportando la situación en tiempo real y solicitando apoyo. La incertidumbre se prolongó durante varios minutos, mientras la unidad avanzaba hacia otra entidad sin que se aclarara el motivo de la modificación del recorrido.

Cerca de la medianoche, la UAEM emitió un comunicado en el que confirmó que los estudiantes se encontraban a salvo y ya habían regresado a sus hogares. La institución explicó que el autobús “tomó durante su recorrido una ruta distinta a la prevista” y aseguró que, al tener conocimiento del incidente, activó de inmediato sus protocolos de seguridad.

Un autobús con estudiantes de la UAEM desvió su ruta hacia la CDMX sin previo aviso, lo que generó alarma entre la comunidad universitaria. Especial

El personal de seguridad Venados inició la búsqueda y localización de la unidad, logrando ubicarla y confirmar el estado de los pasajeros. La administración universitaria también se comunicó con directivos de la línea TER para exigir una explicación sobre lo ocurrido y garantizar que el camión retomara el trayecto hacia Cuautla.