Empresario desafía a siete sujetos y logra escapar de ser secuestrado en Puebla | VIDEO

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en que un grupo armado intentó secuestrar a un supuesto empresario en el municipio de Huejotzingo, Puebla. El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto a las 7:44 horas, en el Primer Barrio, y ha generado gran preocupación entre los habitantes de la zona.

Las imágenes muestran cómo la víctima, a bordo de un automóvil negro, retrocedía desde su cochera cuando una camioneta se aproximó a gran velocidad y bloqueó su salida. De inmediato descendieron varios sujetos.

Uno de los delincuentes portaba un rifle y se introdujo por la puerta del copiloto, mientras otros dos forcejeaban desde el lado del conductor. Uno golpeó el vidrio con una barreta y el otro abrió la puerta. Segundos después, tres individuos más bajaron del mismo vehículo, rodeando al hombre.

El empresario logró salir del automóvil y corrió hacia un predio despoblado, aunque fue interceptado y golpeado en repetidas ocasiones. A pesar de la superioridad numérica, resistió el ataque y, tras un forcejeo, consiguió escapar.

Durante la persecución, uno de los agresores apuntó con su arma en dos ocasiones, aunque no se aprecia si llegó a disparar. El video evidencia la violencia del intento de secuestro y la desesperada huida de la víctima.

Al no lograr su objetivo, los presuntos secuestradores regresaron a la camioneta. Sin embargo, el hombre armado con el rifle volvió al automóvil de la víctima, tomó un objeto no identificado y se unió a sus cómplices para huir del lugar. Minutos después, la víctima regresó a su vehículo y desapareció del ángulo de la cámara, aparentemente ileso tras el ataque.

La Policía Municipal de Huejotzingo no ha emitido un comunicado sobre el incidente ni sobre una posible denuncia.