Atacan con explosivo a policías en los límites de Zacatecas y Aguascalientes; hay dos heridos

Elementos de la Policía fueron atacados con explosivos en la carretera 47, que conduce de la comunidad de San Rafael de Ocampo, Asientos, Aguascalientes hacia Villa García, Zacatecas.

Los hechos ocurrieron justo en el límite entre Aguascalientes y Zacatecas, por lo que se trasladaron elementos de seguridad de ambos estados.

Nos señalan que, en una revisión de una motocicleta, compañeros de Villa García fueron atacados con un artefacto explosivo que, al parecer, traía el explosivo en la motocicleta. Eso queda a que lo defina lo que haga Servicios Periciales de Zacatecas.

"Lamentablemente, en la escena hay un segundo vehículo, donde resulta afectado un particular y la persona que iba tripulando resulta lesionada”, dijo Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

Un elemento de la Policía de Villa Garcia resultó herido, al igual que una mujer que viajaba en el vehículo particular, el cual resultó afectado durante el ataque.

Las autoridades reportaron una persona detenida tras los hechos.