Ebrard anuncia inversión de KIA por 649 mdd entre 2026-2028; fabricará en México auto eléctrico

La empresa automotriz KIA México anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar su planta de producción en Pesquería, Nuevo León, con el objetivo de fabricar en territorio nacional un vehículo eléctrico que hasta ahora era ensamblado exclusivamente en Corea del Sur.

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde destacó que el proyecto representa una señal de confianza en la economía mexicana en un contexto de incertidumbre para la industria automotriz a nivel mundial.

El funcionario explicó que la nueva línea de producción comenzará operaciones el 4 de agosto de 2026, lo que permitirá fabricar en México un modelo eléctrico con tecnología de última generación destinado al periodo de producción 2026-2028.

Además, informó que la inversión tendrá un impacto directo en el empleo, ya que se prevé la creación de 500 nuevos puestos de trabajo durante 2026 y mil 500 empleos directos adicionales entre 2027 y 2030.

Es una gran noticia porque nos permite producir un mismo vehículo eléctrico con características muy avanzadas y competitivas. El contenido nacional será de casi el 27 por ciento desde el inicio y seguirá aumentando. Esto significa tecnología, empleo y actividad económica", señaló Ebrard.

El titular de Economía destacó que el proyecto fortalecerá la cadena de suministro nacional al incorporar un contenido de producción mexicana cercano al 27 por ciento desde el arranque de operaciones, porcentaje que se incrementará de manera gradual conforme avance la fabricación del nuevo modelo.

La empresa automotriz KIA México anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar su planta de producción en Pesquería, Nuevo León. Cuartoscuro

KIA reafirma su apuesta por México

Durante el anuncio, el presidente de KIA México, Young Sam Kim, también conocido como Andy Kim, aseguró que la nueva inversión forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía y está alineada con los objetivos de desarrollo económico del país.

El directivo recordó que la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos once años en México y reiteró que continuará invirtiendo en innovación, electromovilidad, desarrollo del talento y cuidado del medio ambiente.

Nuestras continuas inversiones en nuestra gente, el medio ambiente y la electromovilidad se alinean perfectamente con los valores del Plan México para lograr un crecimiento innovador e incluyente de cara a la próxima década", expresó.

Asimismo, afirmó que KIA busca consolidarse como un aliado estratégico para impulsar la prosperidad compartida mediante proyectos que fortalezcan la industria automotriz nacional y aceleren la transición hacia la movilidad eléctrica.