Se derrumba ladera y vivienda queda partida a la mitad en Durango

Debido a las lluvias recientes que se han presentado en Durango, las autoridades reportaron un derrumbe y una vivienda que se partió literalmente en dos en Pueblo Nuevo y Nuevo Ideal.

En el primero de los municipios se atendió un reporte sobre el deslizamiento de una ladera en la colonia Vicente Guerrero.

Protección Civil atendió de manera inmediata el incidente, donde se generó un análisis de riesgo y dictamen en la afectación en la estructura de una casa habitación, así como la inhabilitación de un andador que lleva a las casas de diferentes vecinos de la zona.

Foto: Especial

Ante este escenario, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomendó a los habitantes acudir a las estancias correspondientes cuando inicien alguna construcción, ya que en un futuro se puede generar riesgos inminentes.

En Nuevo Ideal, las autoridades pidieron a la población precaución, ya que se había presentado un derrumbe de una vivienda en el cruce de las calles José Ramón Valdés y J.M.A Morelos.

Foto: Especial

La casa literalmente se partió en dos, por lo que personal en turno acordonó e inspeccionó el área.

También se pidió a la población a evitar transitar por la zona, así como a los conductores no estacionarse cerca.