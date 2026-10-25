‘Es falso que el sistema de salud esté peor, está mejor’: Sheinbaum en Morelia, Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el estado actual del sistema de salud público durante su visita a Morelia, Michoacán, donde anunció la incorporación de consultorios de atención médica de primer nivel y medicamentos gratuitos como parte de las acciones previstas para ampliar los servicios a la población.

Es falso que el sistema de salud esté peor, está mejor”, afirmó la mandataria al referirse a las condiciones de los servicios médicos, luego de realizar recorridos sin previo aviso por centros de salud, entre ellos la clínica Vasco de Quiroga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La declaración se produjo durante una gira en Michoacán que también incluyó la entrega de las primeras viviendas del conjunto Infonavit Katania, en el marco del programa Vivienda del Bienestar.

Durante su intervención, la presidenta señaló que el sistema de salud incorporará consultorios destinados a brindar atención médica de primer nivel, con acceso gratuito a medicamentos para los pacientes.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, estos espacios contarán con hasta 60 claves de medicamentos gratuitos. Uno de los consultorios estará ubicado en el conjunto habitacional Infonavit Katania, en Morelia.

La propuesta busca acercar los servicios médicos a la población y facilitar la atención de necesidades básicas de salud. Sin embargo, la información proporcionada no precisa la fecha de apertura de estos consultorios ni el listado de medicamentos que estarán disponibles.

Recorridos sorpresa en clínicas del ISSSTE

Sheinbaum explicó que parte de su visita a Michoacán tuvo como objetivo conocer directamente las condiciones de los centros de salud, sin avisar previamente a los servidores públicos.

Uno de los sitios visitados fue la clínica Vasco de Quiroga del ISSSTE, donde la presidenta buscó tener contacto directo con trabajadores y usuarios. Después del recorrido, sostuvo una reunión con directivos para abordar las condiciones observadas.

La mandataria presentó estas visitas como una vía para conocer de primera mano el funcionamiento de los servicios médicos y las experiencias de quienes acuden a recibir atención.

Su afirmación sobre la mejoría del sistema de salud constituye la postura expresada por el Gobierno federal. Para evaluar sus alcances, es necesario contrastarla con indicadores verificables, como los tiempos de espera, el abasto de medicamentos, la disponibilidad de personal y la cobertura de consultas.

Uno de los sitios visitados por la presidenta Claudia Sheinbaum fue la clínica Vasco de Quiroga del ISSSTE. Captura de video

Entregan las primeras 931 viviendas de Infonavit Katania

Además de sus declaraciones sobre salud, la presidenta encabezó la entrega de 931 viviendas a beneficiarios del programa Vivienda del Bienestar en el conjunto Infonavit Katania, ubicado en las inmediaciones de la colonia Villas del Pedregal.

El desarrollo contempla un total de 3 mil 520 unidades habitacionales, por lo que la entrega representa la primera etapa de asignación de viviendas a las familias beneficiarias.

“Es muy emotivo estar con ustedes, en un evento de entrega de vivienda”, expresó Sheinbaum ante los asistentes, quienes la recibieron con gritos de apoyo.

La mandataria señaló que contar con una vivienda propia es uno de los principales anhelos de muchas familias mexicanas y destacó que el programa está dirigido, particularmente, a personas con menores ingresos