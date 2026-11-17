La jueza Yaredi Montes Rivera resolvió vincular a proceso por el delito de homicidio calificado a Ricardo Alejandro “N”, presunto asesino del regidor morenista Gabriel Rivas Ríos, y concedió cuatro meses para el cierre de la investigación a la Fiscalía de Morelos, cuyo plazo vence el próximo 17 de marzo.

Jesús García Aguilar, asesor jurídico de la víctima, dice:

"Creo que estamos viendo un avance impresionante. Tan es así que esta investigación hoy trajo como consecuencia un auto de vinculación a proceso. Consideramos que se encuentra debidamente sustentado. Y estaremos atentos a cualquier impugnación y también seguiremos, pues, buscando que se dé con los diversos participantes de este delito".

La jueza determinó que había un alto grado de probabilidad de que Ricardo Alejandro hubiera intervenido en el asesinato como autor material de las agresiones en contra de Rivas Ríos, tras considerar que los indicios presentados por la Fiscalía eran suficientes para mantener al probable asesino detenido.

La jueza Montes Rivera dijo que las tres consideraciones más importantes del caso son la videograbación de la placa de una de las dos motocicletas que presuntamente participaron en el ataque; el testimonio del expropietario de la motocicleta, quien presentó pruebas para establecer que el comprador fue Ricardo Alejandro “N”; una copia de la transferencia de 20 mil pesos y una conversación por WhatsApp.

Finalmente, se presentó una grabación realizada afuera del domicilio del vinculado a proceso, el mismo 4 de noviembre a las 20:00 horas, en la que se establece que, a esa hora, la motocicleta fue sacada de su domicilio y entregada a dos sujetos que llegaron en otra moto, a quienes además les entregó el casco.