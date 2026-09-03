VIDEO impactante de explosión de pipa con combustible en Veracruz

Una pipa que transportaba combustible explotó la mañana de este jueves en la autopista Xalapa-Perote, a la altura de la localidad El Fresno, municipio de Tlacolulan, Veracruz.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas en el kilómetro 139 de la autopista Xalapa-Perote, aproximadamente 16 kilómetros antes de llegar a Xalapa. La emergencia provocó un incendio de grandes dimensiones que obligó al cierre de la circulación mientras equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

Los primeros reportes señalan que el operador del tractocamión habría perdido el control de la unidad, lo que ocasionó que la pipa se saliera de la carretera y terminara volcada a un costado de la autopista.

Posteriormente se produjo la explosión y el combustible comenzó a arder. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una columna de humo visible desde Xalapa, de acuerdo con los reportes iniciales.

Sin embargo, las causas exactas del accidente todavía no han sido determinadas y tampoco se cuenta con información oficial sobre el paradero o estado de salud del operador del tractocamión.

Continúa cerrado el tramo de la Xalapa-Perote

La circulación permanece cerrada en la autopista Xalapa-Perote debido a que continúan las labores para sofocar completamente el incendio. Una vez controlada la emergencia, se deberá retirar el vehículo siniestrado para poder restablecer el tránsito.

La explosión generó preocupación entre habitantes de El Fresno, quienes observaron el tramo carretero envuelto en llamas y solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Hasta el momento de los datos disponibles, no se ha informado oficialmente qué provocó el accidente ni qué ocurrió con el conductor de la pipa.

Una autopista con alta circulación

El accidente ocurrió en una vía estratégica para la comunicación entre el centro de Veracruz y el altiplano. De acuerdo con información citada en septiembre de 2025 por Eduardo Calvo, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Roadis, por la autopista Xalapa-Perote circulan en promedio 5 mil 500 vehículos diariamente.

La carretera es operada por ROADIS, mediante una concesión de 60 años, y tiene una longitud total de 59.5 kilómetros, integrada por dos tramos principales que conectan el altiplano central con la costa veracruzana.

Por ahora, las autoridades y los cuerpos de emergencia mantienen la atención en el punto del accidente, mientras se determina cuándo podrá reabrirse la circulación en la autopista Xalapa-Perote.