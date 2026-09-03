Aseguran 252 aves en domicilio de Mazatlán; lugar no contaba con permiso

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria 252 ejemplares de aves que fueron localizados dentro de un domicilio particular en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, luego de un reporte realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La inspección se llevó a cabo el pasado 21 de agosto, cuando personal de la Profepa y elementos de la Defensa acudieron al inmueble para verificar la presencia de ejemplares de vida silvestre.

Durante la diligencia, los inspectores determinaron que el lugar no contaba con registro para operar como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ni disponía de un Plan de Manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, el responsable del inmueble no presentó documentación que acreditara la legal procedencia de las aves, por lo que la autoridad determinó imponer como medida de seguridad el aseguramiento precautorio de los ejemplares.

La Profepa señaló que algunas de las especies encontradas están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cortesía

Entre las aves aseguradas se encuentran 12 loros corona lila, cinco guacamayas híbridas, tres guacamayas azul y oro, tres guacamayas rojas, dos cacatúas alba, 33 aratingas del sol y 100 cotorras de Kramer, además de diversas especies de pericos y agapornis.

La Profepa señaló que algunas de las especies encontradas están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellas el loro corona lila, el loro frente blanca, la guacamaya roja y el perico frente naranja, debido a su condición de protección.

Ante las irregularidades detectadas, la dependencia inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras el proceso continúa, las 252 aves permanecerán en las instalaciones donde fueron aseguradas, bajo la obligación de recibir los cuidados y alimentación necesarios hasta que la autoridad determine su situación.