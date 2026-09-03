Vamos tras lo que más duele a los cárteles, su dinero: Ronald Johnson

La estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos no se limita al combate contra las drogas, las armas y los integrantes de los grupos criminales. Ahora, ambos gobiernos buscan golpear a los cárteles en uno de sus puntos más vulnerables: el dinero que sostiene sus operaciones.

Así lo destacó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de sus redes sociales, donde afirmó que, mediante la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos países están trabajando para identificar y desmantelar los recursos ilícitos, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que mantienen en funcionamiento a las organizaciones criminales.

“Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero”, señaló el diplomático al explicar que quitarles los recursos económicos significa limitar su capacidad para comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas, reclutar integrantes, reconstruir sus estructuras y financiar otras actividades delictivas.

El diplomático sostuvo que las drogas y las armas pueden ser sustituidas, pero si se bloquean los recursos financieros de los grupos criminales, se afecta directamente su capacidad para reorganizarse y continuar operando.

Cooperación financiera contra los cárteles

En este esfuerzo cobra relevancia el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, espacio en el que, por primera vez, especialistas de ambos gobiernos, autoridades financieras, instituciones de seguridad y representantes del sector privado intercambian información para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas.

De acuerdo con Ronald Johnson, una transacción sospechosa puede conducir a cuentas bancarias, activos, facilitadores y, eventualmente, a una red criminal de mayores dimensiones.

La estrategia contempla grupos de trabajo bilaterales, intercambio de información en tiempo real, sanciones de la OFAC y coordinación con autoridades financieras mexicanas, con el objetivo de convertir los datos obtenidos en investigaciones y acciones concretas contra las estructuras económicas de los cárteles.

El diplomático también advirtió que combatir las finanzas criminales implica enfrentar la corrupción, al considerar que ésta aleja la inversión legítima, perjudica a los ciudadanos, genera inseguridad y facilita la operación de las redes delictivas.

El dinero ilícito deja un rastro, y quienes lo tocan quedan marcados. Vamos tras ambos”, sostuvo.

Finalmente, el embajador aseguró que los grupos criminales ya no podrán confiar en el movimiento de recursos a través de las fronteras para ocultar sus operaciones, debido a la creciente cooperación entre México, Estados Unidos y otros países.

“Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas”, planteó como parte de la estrategia para golpear a los cárteles y avanzar hacia el desmantelamiento de sus redes completas.