VIDEO: Joven salva a una niña de morir asfixiada con un dulce en Tampico

Lo que parecía ser una tarde normal en el centro comercial Altama en Tampico, Tamaulipas, se convirtió en un momento de angustia cuando una menor comenzó a asfixiarse tras atragantarse con un dulce.

El momento quedó grabado en video y en él se puede ver como gracias a la rápida intervención de un joven vendedor de dicho centro comercial, la emergencia tuvo un desenlace favorable.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió cuando la niña sufrió una obstrucción severa de las vías respiratorias. Al percatarse de que su hija no podía respirar, el padre salió de un establecimiento comercial pidiendo ayuda de manera desesperada.

Fue entonces cuando Elián del Ángel (nombre del joven según testigos), que se encontraba en el lugar, reaccionó de inmediato. Sin perder tiempo, se acercó a la familia y aplicó correctamente la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desalojar objetos que obstruyen las vías respiratorias.

Gracias a su rápida y acertada intervención, la menor logró expulsar el caramelo que le impedía respirar, recuperando la respiración en cuestión de segundos.

El hecho generó momentos de tensión entre quienes presenciaron la escena; sin embargo, el susto dio paso al alivio y al reconocimiento hacia Elián, cuya actuación fue fundamental para evitar una tragedia.

¿Qué es la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios diseñada para ayudar a una persona que presenta una obstrucción completa de las vías respiratorias por un objeto extraño.

De acuerdo a los especialistas, dicha acción consiste en realizar compresiones abdominales que generan presión en el diafragma para expulsar el objeto que impide el paso del aire. Este procedimiento debe aplicarse únicamente cuando la persona no puede hablar, toser o respirar debido al atragantamiento.

Gracias a su rápida y acertada intervención, la menor logró expulsar el caramelo que le impedía respirar, recuperando la respiración en cuestión de segundos. Especial IA

Pasos básicos para aplicar la maniobra de Heimlich:

Confirmar que la persona presenta una obstrucción grave y no puede respirar, hablar o emitir sonidos.

Confirmar que la persona presenta una obstrucción grave y no puede respirar, hablar o emitir sonidos. Colocarse detrás de la persona y rodear su cintura con ambos brazos.

Formar un puño con una mano y colocarlo justo arriba del ombligo y debajo del esternón.

Sujetar el puño con la otra mano.

Realizar compresiones rápidas y firmes hacia adentro y hacia arriba hasta que el objeto sea expulsado o la persona vuelva a respirar.

Si la persona pierde el conocimiento, se debe llamar inmediatamente a los servicios de emergencia e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con la capacitación necesaria.

Un punto a considerar es que la maniobra sea aplicada únicamente en casos de obstrucción completa y, de ser posible, por personas capacitadas. Asimismo, exhortan a la población a recibir formación en primeros auxilios, ya que una respuesta oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte como ocurrió en esta ocasión.