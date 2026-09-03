Sheinbaum anuncia informe sobre nuevas líneas de investigación y avances del caso Ayotzinapa

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y al fiscal especializado en el caso Ayotzinapa presentar un informe conjunto durante septiembre, previo al aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo será dar a conocer las nuevas líneas de investigación que se han abierto y los avances registrados en el esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que más han marcado al país.

Se da el informe conjunto, entre Arturo Medina, su subsecretaría de Derechos Humanos y el fiscal especializado para el caso Ayotzinapa, para informar cuáles son las nuevas líneas de investigación, cuáles son los avances del caso”, señaló Sheinbaum.

La mandataria explicó que el objetivo será dar a conocer las nuevas líneas de investigación que se han abierto y los avances registrados en el esclarecimiento del caso. Cuartoscuro

Gobierno refuerza búsqueda de personas desaparecidas

En este contexto, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre las acciones que se han puesto en marcha para fortalecer la prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Entre las medidas se encuentra garantizar que los registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con información completa, así como avanzar en el objetivo de que todas las personas reportadas como desaparecidas tengan una carpeta de investigación.

El gobierno federal también contempla informar de manera permanente sobre los avances en la búsqueda y localización de personas, además de fortalecer mecanismos como la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

Otra de las acciones consiste en realizar búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas, con el propósito de ampliar las posibilidades de localizar a personas cuyo paradero se desconoce.

La estrategia federal incluye además un Plan de Identificación Humana, desarrollado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de contribuir a reducir el rezago existente en materia forense.

De igual manera, se mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional para identificar y dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar y captar a jóvenes.

La Segob también informó sobre el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mediante la incorporación de personal y equipo especializado.