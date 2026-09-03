Asesinan a balazos a José Gallo, exsubdirector de Protección Civil en Zihuatanejo

José Gallo Avelino, exsubdirector de Protección Civil municipal, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en su domicilio de la colonia La Esperanza.

El homicidio ocurrió alrededor de las 3:30 horas, cuando habitantes de la zona reportaron al número de emergencias 911 varias detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la base de camionetas Urvan del transporte público, cerca de la escuela primaria Águila que Cae.

El reporte movilizó a elementos de la Marina, Policía Preventiva y Policía del Estado, quienes acudieron al punto señalado y confirmaron que un hombre había sido privado de la vida.

De acuerdo con la información disponible, la víctima fue localizada en la entrada de su domicilio y únicamente vestía bóxer. Presentaba múltiples impactos producidos por un arma de fuego corta.

Peritos realizan las primeras diligencias

Tras confirmar el asesinato, los elementos de seguridad establecieron un perímetro alrededor de la vivienda para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron las primeras diligencias para recabar indicios y avanzar en la investigación del homicidio.

La víctima fue identificada como José Gallo Avelino, quien años atrás se desempeñó como subdirector de Protección Civil municipal.

Hasta el momento de la información proporcionada no se reportan personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil del ataque. Las autoridades ministeriales deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y establecer la identidad de quien o quienes resulten responsables.

El homicidio de José Gallo Avelino se suma a los hechos violentos registrados en esta zona, mientras la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones correspondientes.