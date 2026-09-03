Médicos residentes enferman tras consumir alimentos en comedor del Hospital General de México

135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México (HGM) “Dr. Eduardo Liceaga” fueron diagnosticados con gastroenteritis, tras consumir alimentos contaminados con Salmonella en el comedor que se encuentra dentro de esta unidad médica, que pertenece a la Secretaría de Salud.

Luego de ser atendidos al presentar dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito, 41 residentes permanecen internados, confirmó el HGM.

“El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional, quienes reciben atención médica y se encuentran estables.

“Como parte de la investigación, se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. En dos de ellos se identificó además coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC)”, precisó el Hospital General de México.

Excélsior

Añadió que suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

“La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control”.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fue el pasado lunes 31 de agosto cuando médicos de diferentes especialidades, como medicina interna, cirugía, ortopedia y urgencias, desayunaron en el “comedor de residentes”.

Excélsior

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior que pidieron el anonimato, no es la primera vez que ocurren casos de intoxicación alimentaria.

Añadieron que, en este caso específico, la mayoría de los afectados comió, entre otros platillos, huevo en salsa roja.

Horas después, más de cien médicos presentaron fuertes diarreas, vómito y fiebre, por lo que fueron atendidos. En su mayoría fueron enviados a sus casas para su recuperación.

Los médicos fueron ingresados en el área de urgencias, en la Torre Quirúrgica y en la Torre de Cardiología, Neumología y Angiología del HGM.

Algunos de ellos están siendo tratados con ceftriaxona, un antibiótico bactericida de amplio espectro, y con racecadotrilo, un medicamento antidiarreico que frena la pérdida de agua y sales en el intestino.

Su tratamiento también incluye ondansetrón para controlar las náuseas y los vómitos, así como paracetamol y clonixinato de lisina para el dolor, como consta en una hoja de indicaciones médicas emitida por el HGM que está en poder de este diario.

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