Video capta la fuga de seis jóvenes de un centro de rehabilitación en Tula

Una fuga de al menos seis jóvenes de un centro de rehabilitación ubicado en la comunidad de El Llano, en el municipio de Tula de Allende, quedó registrada en video, luego de que los internos salieran del inmueble por la parte superior y descendieran hacia la vía pública.

De acuerdo con la información disponible, los involucrados rompieron el cristal de una puerta para abrirse paso y alcanzar la azotea. Desde ese punto, utilizaron diferentes rutas para abandonar las instalaciones y llegar a la calle Mariano Matamoros.

Una grabación realizada por un vecino muestra parte de la huida, en la que se observa a los jóvenes desplazarse por la azotea de una vivienda contigua antes de bajar a la calle. Algunos descendieron por estructuras del inmueble, mientras que otros se aventuraron desde el balcón, exponiéndose a posibles lesiones.

Entre las personas que lograron salir del establecimiento se encontraban varias mujeres. Una vez en la vía pública, los jóvenes se dispersaron y tomaron direcciones distintas.

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El incidente generó atención entre habitantes de la zona, debido a las maniobras que realizaron para abandonar el centro y a los riesgos que enfrentaron durante el descenso.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que precise las circunstancias que originaron la fuga ni se ha confirmado si alguna corporación de seguridad acudió al lugar o si los jóvenes fueron localizados posteriormente.

Se espera que las autoridades correspondientes aclaren lo ocurrido y den a conocer más detalles sobre la situación de las personas involucradas y las condiciones en que operaba el establecimiento.