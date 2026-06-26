Confirman caso de gusano barrenador en médico veterinario de Coahuila

La Secretaria de Salud de Coahuila confirmo la noche de este viernes un caso de miasis por Gusano Barrenador (Cochliomyia hominivorax), en Saltillo.

La dependencia estatal informó que el paciente recibe atención médica especializada, es un hombre de 84 años de edad, de ocupación médico veterinario, actividad que representa un factor de riesgo por la exposición frecuente a animales.

El enfermo presentó una herida con presencia de larvas, dolor y enrojecimiento localizado, por lo que acudió a recibir atención médica.

Foto: Alma Gudiño | Excélsior

De manera inmediata se activó el protocolo de vigilancia epidemiológica, realizando acciones de búsqueda intencionada de posibles casos en el entorno, así como labores de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio, sin que hasta el momento se hayan identificado nuevos casos relacionados.

La Secretaria de Salud mantiene vigilancia epidemiológica permanente en sus ocho Jurisdicciones Sanitarias.

La dependencia estatal exhorta a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, especialmente al visitar zonas donde exista presencia del gusano barrenador del ganado.

Foto: Alma Gudiño | Excélsior

Se recomienda mantener limpias y cubiertas todas las heridas, utilizar ropa de manga larga y pantalones que reduzcan la exposición de la piel, aplicar repelente contra insectos, proteger la ropa y el equipo con productos a base de permetrina cuando sea posible y procurar permanecer en espacios protegidos con mosquiteros.

Asimismo, se aconseja evitar el contacto con ganado, tampoco de puede permanecer en sitios donde se concentren animales en áreas con presencia del insecto.

En el caso de quienes tienen perros o gatos, es importante impedir que permanezcan cerca de ganado en zonas de riesgo, revisar periódicamente a sus mascotas para detectar oportunamente heridas o la presencia de larvas y mantener cualquier lesión limpia, cubierta y protegida de las moscas, especialmente después de procedimientos quirúrgicos o traumatismos.