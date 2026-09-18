La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 18 de septiembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 18 de septiembre de 2026 desde Irapuato, Guanajuato, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Sheinbaum destaca cooperación con Guanajuato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el trabajo conjunto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en temas de seguridad y educación. Durante su mensaje, la mandataria subrayó que las diferencias partidistas no deben ser un obstáculo cuando se trata de ofrecer resultados a la ciudadanía.

La presidenta destacó los resultados obtenidos en Guanajuato en materia de seguridad, al señalar una reducción del 73% en las privaciones de la vida gracias a la coordinación con el gobierno estatal.

Durante su mensaje, la mandataria federal subrayó que estos avances reflejan el trabajo conjunto entre autoridades locales y federales para enfrentar la violencia en la entidad.

También informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible, acción que forma parte de la estrategia nacional contra el robo de hidrocarburos y la delincuencia organizada.

Sheinbaum enfatizó que lo fundamental es garantizar beneficios tangibles para los habitantes del estado, más allá de las siglas políticas, y resaltó que la coordinación institucional es clave para atender las demandas sociales en materia de seguridad pública y desarrollo educativo.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato reconoció el trabajo en conjunto con el gobierno federal y destacó la disminución de la indigencia delictiva en la entidad.

Desde el primer día que tuve la oportunidad de compartir con la presidenta el proyecto que queríamos para Guanajuato, eh, las principales necesidades y retos que tenía nuestra gente, encontré en ella disposición y apertura. Y en todo momento hemos tenido una relación de respeto mutuo, de colaboración y de entendimiento. A mí me queda claro que la presidenta quiere bien a Guanajuato, y en Guanajuato también la queremos bien, porque hemos trabajado en equipo y porque hemos demostrado desde este estado que se puede dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante. Porque nosotros en este estado queremos que le vaya bien a México y yo sé que la presidenta quiere que también le vaya bien a Guanajuato”

Guanajuato registra disminución de homicidios dolosos

La subsecretaria de Seguridad, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato se redujo en 75 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Como se puede observar en la gráfica, en febrero de 2025 se registró el mayor promedio diario de homicidios dolosos, con 12.7 casos al día, por lo que el Gabinete de Seguridad reforzó la estrategia de Seguridad en la entidad, y como resultado se registró a una disminución a partir de ese mes, hasta llegar a una reducción de 75 por ciento en el promedio diario con corte al 31 de agosto”, señaló Figueroa.

Refuerzan programas sociales en Guanajuato

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los avances en Guanajuato dentro del eje “Atención a las Causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad. Informó que se realizaron 522 jornadas de paz en municipios de la entidad, donde se promovieron actividades deportivas y artísticas, además del intercambio de 639 armas de fuego por dinero en efectivo mediante el programa Sí al desarme, sí a la paz.

Atender las causas es apostar por una generación que merece encontrar las puertas abiertas y un futuro a la altura de sus sueños”, expresó Rodríguez.

La funcionaria federal aseguró que Guanajuato es la entidad principal donde se desplegaron los trabajos coordinados con instituciones estatales y federales.

En su mensaje, destacó los resultados del Programa Territorial para el Bienestar, con 18 mil 293 beneficiarios, así como la participación en las Clases Nacionales, que registraron 10 mil 187 participantes en boxeo, 366 en defensa nacional y 988 en béisbol y softbol. También informó que el programa Jóvenes unen al barrio cuenta con 319 interesados, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro alcanzó 4 mil 155 beneficiarios.

Rodríguez enfatizó que estas cifras reflejan el impacto de la coordinación interinstitucional, cuyo objetivo es ofrecer alternativas de desarrollo a la juventud y fortalecer el tejido social en la entidad.

García Harfuch reporta resultados en Guanajuato

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los principales avances en Guanajuato dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Desde octubre de 2024, se han detenido 10 mil 699 personas, entre ellas 172 generadores de violencia, además del aseguramiento de 2 mil 95 armas de fuego, el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos y el decomiso de 6 mil 60 kilogramos de drogas, lo que representa un impacto financiero al crimen organizado superior a 980 millones de pesos.

El funcionario subrayó que estos resultados se han consolidado desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia para debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales en la entidad.

Confirma detención del feminicida de Claudia Tacoronte

En otro punto, García Harfuch confirmó la detención de Francisco Javier “N”, presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, en una operación coordinada entre autoridades estatales y federales en Morelos.

Para la presidenta Claudia Sheinbaum es una prioridad prevenir los feminicidios y atender la violencia contra las mujeres. Cuando no se ha logrado, lamentablemente, impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es actuar de inmediato para esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, señaló el titular de Seguridad Pública.

Gobierno impulsa promoción del libro y la lectura

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, presentó acciones para fortalecer el ecosistema del libro y fomentar la lectura en el país. Entre las medidas destacó el envío de la propuesta de tasa cero de IVA para librerías dentro del Paquete Económico 2027, lo que representaría un beneficio estimado de hasta 200 millones de pesos para librerías y consumidores.

Asimismo, anunció una convocatoria para la compra masiva de libros destinados a bibliotecas públicas, que se llevará a cabo el próximo lunes 21 de septiembre, con una inversión de 50 millones de pesos. En esta iniciativa podrán participar librerías y editoriales mexicanas, incluidas las independientes, con el objetivo de ampliar el acceso a materiales de lectura y fortalecer la red de bibliotecas en todo el país.

San Miguel de Allende inaugura Centro de Excelencia en Partería

En San Miguel de Allende fue inaugurado el Centro de Excelencia en Partería, un espacio integral de atención gratuita para mujeres guanajuatenses que combina servicios de pediatría, ginecología y “partería”.

El proyecto busca articular los saberes tradicionales de las parteras con la medicina alópata, con el objetivo de atender partos de bajo riesgo de manera gratuita y ofrecer un modelo de salud que reconozca tanto la experiencia comunitaria como la práctica médica especializada.

La iniciativa se presenta como un esfuerzo por fortalecer la atención materna en Guanajuato y garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios seguros, dignos y culturalmente pertinentes.

Sheinbaum confirma llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la agenda bilateral previamente programada. La mandataria explicó que en diversas ocasiones ha mantenido comunicación con el mandatario estadounidense sin hacerlo público, y que en esta ocasión el diálogo se centró en avanzar hacia un acuerdo positivo para ambos países.

Vamos a avanzando en los temas comerciales, no podemos dar todavía un anuncio, pero sí puedo decirles que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, entre México y Estados Unidos", señaló Sheinbaum.

Durante la conversación, la presidenta estuvo acompañada por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores y de Economía, y por Marcelo Ebrard, quienes participaron en el intercambio diplomático.

Sheinbaum lamenta feminicidio de Claudia Tacoronte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su pesar por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido recientemente.

“Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros de la universidad”, señaló la jefa de Estado al manifestar su respaldo a los allegados de la víctima.