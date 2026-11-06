Velan y sepultan a Darla Báez en Coatzacoalcos; exigen justicia por su feminicidio

Familiares y amigos despidieron a Darla Karina Báez Cruz, la joven que fue ultimada presuntamente por su expareja en el Fraccionamiento Villas de San Martín, en Coatzacoalcos, Veracruz.

El cuerpo de la joven fue llevado desde anoche a la funeraria del Sindicato Único de Empleados Municipales para velarla, y hasta este viernes al mediodía fue trasladado al Panteón Municipal Antiguo, donde se llevó a cabo el sepelio.

Las personas reunidas en el lugar exigieron justicia una vez más, ya que hasta el momento las autoridades no les han proporcionado ninguna información. Incluso, señalaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha mantenido total hermetismo sobre los avances de la investigación.

Entre el dolor y la indignación, la voz de sus seres queridos retumbó a las afueras de la funeraria y el camposanto. Carolina Castilla, amiga cercana de Darla, expresó entre lágrimas la impotencia que atraviesa la comunidad.

Lamentablemente es muy penoso y vergonzoso todo lo que hizo este hombre. Hay que hacer justicia, que caiga la pena máxima sobre esa persona, porque no se vale lo que hizo con una niña"

Por su parte, su tía, María del Socorro García, reflejó el desconsuelo de una familia que no solo exige una respuesta por Darla, sino por el contexto de violencia que afecta a la región: