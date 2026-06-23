Veda en el Mar de Cortés: Cofepris detecta toxina mortal en moluscos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) implementó una veda sanitaria en el polígono "La Trieste del Mar de Cortés", ubicado en el área de cosecha del Alto Golfo.

Esta medida preventiva prohíbe la cosecha y comercialización para consumo humano de moluscos bivalvos (almejas, mejillones, ostras y ostiones) provenientes de dicho polígono.

De acuerdo con el oficio emitido con carácter de urgente por la dependencia sanitaria, la restricción se debió a que, luego de analizar diversos productos, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó la presencia de saxitoxina —una de las neurotoxinas más potentes de origen natural— en niveles superiores a los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, lo que representa un riesgo para la salud pública.

“Confirman la presencia de saxitoxina en concentraciones de 982.4 µg/kg, resultado que se encuentra por arriba de 800 µg/kg, el cual es el límite máximo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009”, se lee en el documento.

Finalmente, la Cofepris señaló que todo producto fresco o congelado procedente del polígono "La Trieste del Mar de Cortés" deberá ser asegurado y dispuesto para su destrucción, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud.