Pasan de asesores a senadores

Con salarios tan altos como 172 mil 486 pesos mensuales brutos, cinco senadores suplentes que eran empleados del Senado se convierten en legisladores en activo a plenitud a partir de la próxima semana, cuando ya ocupen sus escaños en el pleno.

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de Laura Itzel Castillo, es asesora de la Mesa Directiva que todavía preside Castillo y percibe un salario mensual bruto de 172 mil 486 pesos, que después de descuentos queda en 121 mil 927 pesos netos mensuales.

A partir del 1 de agosto será senadora titular porque Castillo se va del Senado para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

Jennifer Kristel Parra Salas, suplente de Nora Ruvalcaba, fue asesora legislativa de la propia senadora con un sueldo de 80 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos quedaban en 62 mil 264 pesos netos.

El Senado la habilitó en funciones desde la última semana de junio, pero será a partir del 1 de septiembre que comience la actividad plena.

Ruvalcaba fue confirmada por la dirigencia nacional de Morena como la próxima candidata al gobierno de Aguascalientes, por lo que su actividad legislativa se reducirá, pues al ser nombrada oficialmente como Coordinadora para la Defensa de a Cuarta Transformación, su tarea será la campaña de tierra en busca del respaldo ciudadano a Morena.

Luis Reyes Zavala es suplente de Raúl Morón y en la nómina del Instituto Belisario Domínguez figuraba un investigador con el mismo nombre y un sueldo bruto de 67 mil 893 pesos, que después de descuentos queda en 51 mil 628 pesos.

Excélsior solicitó formalmente conocer si se trataba de la misma persona, pero no le fue disipada la duda.

Él ya es senador en funciones desde finales de junio, pero, al igual que Parra Salas, hasta el 1 de septiembre comenzará a realizar su labor legislativa, dado que Morón se convertirá en breve en el candidato de Morena al gobierno de Michoacán.

Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, suplente de Beatriz Mojica, estuvo en la nómina como asesora legislativa con un sueldo de 20 mil pesos brutos, que después de descuentos queda en 17 mil 616 pesos.

Desde julio es senadora en activo, pero tampoco ha ejercido a plenitud su labor, porque el pleno del Senado está en receso.

Francisco Arturo Pérez, suplente de Félix Salgado Macedonio, estaba en las nóminas del Senado como asesor con un sueldo mensual de 40 mil pesos brutos, que después de impuestos queda en 33 mil 244 pesos, pero ya es senador en activo y su estreno será el 1 de septiembre en el pleno.

El 22 de junio, Excélsior informó que al menos 25 legisladores suplentes eran trabajadores del Senado y ahora ellos se convierten en el grupo de los 128 que son los superiores jerárquicos de todos los trabajadores de la Cámara alta.

Actualmente, el Senado tiene un total de 23 legisladores con licencia, pero sólo hay 20 suplentes, porque en el caso de la morenista Verónica Díaz, su suplente es Gabriela Evangelina Pinedo Morales, actual secretaria de Educación de Zacatecas.

Del total de los 23 senadores con licencia, 20 son de Morena.

De ellos, cuatro se fueron desde los primeros días de la LXVI Legislatura: Omar García Harfuch, quien se convirtió en el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Ernestina Godoy, quien asumió la Consejería Jurídica de la Presidencia y hoy es la titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Economía, y Citlalli Hernández, quien fue la secretaria de las Mujeres y ahora es parte de la dirigencia del partido Morena.

Los 16 restantes son senadores que solicitaron licencia para participar en los procesos electorales adelantados de Morena.

De ese universo, hasta el momento sólo Nora Ruvalcaba ha sido confirmada como candidata al gobierno de Aguascalientes.

Por su parte, Beatriz Robles solicitó licencia para contender por Querétaro, pero la decisión favoreció a Santiago Nieto, por lo que la senadora ya regresó a su escaño.