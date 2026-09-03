¡Van contra el huachicol fiscal! Sheinbaum anuncia trazabilidad del IEPS a combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que el Gobierno de México prepara una nueva medida para combatir el huachicol fiscal: dar trazabilidad al IEPS de los combustibles a lo largo de toda la cadena, desde que la gasolina y otros energéticos ingresan al país hasta que son vendidos en las gasolineras.

Durante Palacio Nacional, la doctora Sheinbaum explicó que esta propuesta formará parte del Paquete Económico 2027, que será presentado la próxima semana, y busca que las autoridades puedan verificar que el IEPS pagado durante la importación corresponda con el combustible que posteriormente es distribuido y comercializado.

Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad”, afirmó la mandataria.

Bajo esta premisa, la primera presidenta del país, detalló que el objetivo es establecer un mecanismo que permita rastrear el impuesto desde la importación, pasando por la distribución, hasta llegar a la venta final en las estaciones de servicio.

Que el IEPS que pagas a la hora de la importación tenga trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera”, explicó.

Sheinbaum Pardo señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya trabaja en esta propuesta, con la finalidad de fortalecer los controles fiscales y cerrar espacios a prácticas relacionadas con el huachicol fiscal.

La medida será una de las propuestas que el gobierno federal incluirá dentro del paquete económico del próximo año para reforzar la fiscalización de los combustibles.

No habrá aumento al IEPS de bebidas alcohólicas

En contraste con las medidas de fiscalización a los combustibles, la presidenta descartó un aumento al IEPS de las bebidas alcohólicas, por lo que este impuesto no tendría un incremento como parte de las propuestas adelantadas para el Paquete Económico 2027.

El paquete será presentado oficialmente la próxima semana y definirá las principales disposiciones en materia de ingresos, gasto público e impuestos para 2027.