Respalda Manuel Velasco estrategia de seguridad federal y destaca baja histórica de homicidios

La Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el Gobierno de la República comenzó a mostrar indicadores a la baja en la contención de la violencia criminal en todo el país. Tras sostener un encuentro de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el senador Manuel Velasco Coello reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum porque la política anticrimen que encabeza "está dando resultados revertiendo tendencias delictivas que parecían irreversibles".

El legislador y coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara Alta desglosó el impacto real de este plan en la incidencia delictiva general a nivel nacional. En ese sentido, Velasco Coello puntualizó que "en 23 meses de gobierno se redujeron 51% los homicidios dolosos y 32% los delitos de alto impacto", lo que representa un viraje sostenido en las métricas del combate a la delincuencia.

El desempeño operativo y la articulación entre las fuerzas federales han permitido consolidar una respuesta institucional unificada para devolver el orden en áreas prioritarias del territorio. Para el legislador chiapaneco, estos números son "datos que acreditan con hechos que la fórmula Sheinbaum-Harfuch sí funciona y da resultados en favor de la seguridad de las familias mexicanas".

La política de pacificación aplicada por la actual administración federal ha proyectado una imagen de efectividad institucional que empieza a cruzar las fronteras de nuestro país. Sobre este balance positivo en la proyección exterior de la política de seguridad pública, el senador aseguró que "nos sentimos muy orgullosos del trabajo del Secretario de Seguridad y que la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la Presidenta de México sea reconocida a nivel mundial".

El impulso a estas acciones operativas mantendrá un respaldo político constante en el Poder Legislativo para garantizar los presupuestos y el marco legal que requiera la agenda de seguridad federal. A manera de compromiso parlamentario para consolidar estos avances, Velasco Coello garantizó que "desde el Poder Legislativo seguiremos apoyando las acciones por la paz de nuestro país".