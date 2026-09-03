México rechaza deportación de connacionales a Centroamérica; EU debe enviarlos al país

El gobierno de México expresó formalmente a Estados Unidos su rechazo a la práctica de trasladar a connacionales deportados hacia países de Centroamérica, en lugar de enviarlos directamente a territorio mexicano, informó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que México mantiene coordinación con los países de la región y con sus consulados para garantizar que los mexicanos que llegan a terceros países puedan ser trasladados de inmediato a territorio nacional.

No estamos de acuerdo, no hay razón para que envíen a connacionales hacia un país de Centroamérica, ninguna razón”, sostuvo Sheinbaum.

Explicó que, además de manifestar la inconformidad ante el gobierno estadounidense, México ha establecido mecanismos para atender a los connacionales desde el momento en que llegan a esos países.

“En el momento en que llegan los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan subir a los vehículos y pueden venir de inmediato a México”, señaló.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, informó que hasta ahora 2 mil 900 mexicanos han sido trasladados por Estados Unidos a terceros países, principalmente Guatemala y Honduras, mientras que 20 fueron enviados a Costa Rica.

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De ese total, precisó, 2 mil 586 connacionales ya fueron repatriados por vía terrestre a México.

El funcionario agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una queja formal ante el gobierno de Estados Unidos por el traslado de mexicanos hacia terceros países.

Se ha hecho patente la inconformidad por parte del gobierno federal a través de la Cancillería y a través de la Secretaría de Gobernación, y se ha venido trabajando de manera muy puntual para buscar que esa colaboración evite que se sigan mandando connacionales a Centroamérica”, explicó Céspedes.

El titular del INM reconoció que los mexicanos trasladados inicialmente a otros países de la región han recibido atención respetuosa por parte de las autoridades migratorias locales.

Sin embargo, el gobierno mexicano mantiene su postura de que los connacionales deportados desde Estados Unidos deben ser enviados directamente a México, por lo que continuará las gestiones diplomáticas para evitar que sean trasladados a terceros países.