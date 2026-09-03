SEP afina acuerdo sobre uso de celulares en primarias y secundarias, será por edades

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un acuerdo nacional para establecer reglas sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

El anuncio se realizó durante el foro regional sur-sureste La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas, llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con Delgado, la regulación será definida junto con los secretarios de Educación de las entidades federativas durante los próximos días y contemplará reglas diferenciadas según la edad de los estudiantes.

Vamos a tener un acuerdo nacional sobre reglas de acceso de los celulares y pantallas a las escuelas”, señaló el funcionario.

¿Se prohibirán los celulares en primaria y secundaria?

La propuesta de la SEP contempla que los estudiantes de primaria y secundaria no puedan utilizar teléfonos celulares ni otros dispositivos digitales dentro de las escuelas.

Delgado explicó que para el grupo de entre 0 y 15 o 16 años se establecerán reglas específicas y anticipó que los dispositivos no podrán ser utilizados en los planteles de educación básica.

No podrán accesar los dispositivos a primaria y secundaria. Sí hay algún tipo de excepción, podrían llevarlos y dejarlos en algún lugar, pero no utilizarlos”, apuntó.

Esto significa que, de concretarse en los términos planteados por la SEP, la medida estaría enfocada principalmente en impedir el uso de celulares y pantallas durante la jornada escolar, aunque podrían existir excepciones para llevar los equipos al plantel bajo determinadas condiciones.

La propuesta surgió después de una consulta realizada entre más de 565 mil docentes antes del inicio del ciclo escolar.

Según los resultados presentados por Mario Delgado, 81% de los maestros consultados se pronunció a favor de establecer reglas para el acceso y uso de celulares y pantallas en las escuelas.

El secretario de Educación Pública también expuso los principales problemas detectados por los docentes en torno al uso de dispositivos digitales entre estudiantes.

Alrededor de entre un 10 y un 13 por ciento de los maestros consideran que los niños tienen acceso no deseado, no pedido por ellos, a contenido violento, y también alrededor de un 13, 14 por ciento reportó haber tenido casos de ciberacoso”, explicó.

Delgado subrayó que se trata de información obtenida directamente mediante la consulta al magisterio.

“Esos son datos reales para nuestro país”, afirmó.

En media superior cada escuela establecería sus propias reglas

La regulación propuesta por la SEP no tendría exactamente el mismo alcance para todos los niveles educativos.

En educación media superior, donde se encuentran estudiantes de aproximadamente 15 o 16 hasta 17 o 18 años, cada plantel tendría la posibilidad de establecer sus propias reglas.

El funcionario reconoció que en ese nivel los teléfonos celulares y las tabletas pueden utilizarse con fines pedagógicos, por lo que una prohibición general no sería aplicable.

Cada escuela tendría la posibilidad de establecer sus reglas, pero ¡todas deben de tener reglas!”, enfatizó Delgado.

Universidades quedarían fuera de una restricción obligatoria

En el caso de las universidades, la SEP plantearía una orientación distinta debido a que los estudiantes son, en general, mayores de edad.

Delgado señaló que desde la autoridad educativa no se establecería una restricción obligatoria, aunque se buscaría que las instituciones universitarias construyan acuerdos con sus estudiantes.

hí los alumnos ya son mayores de edad, no puede haber desde la autoridad algún tipo de restricción”, añadió.

La propuesta contempla, en cambio, invitar a las universidades a establecer acuerdos propios con sus comunidades estudiantiles para definir lineamientos sobre el uso de dispositivos digitales.

¿Cuándo entrará en vigor el acuerdo de la SEP?

Por ahora, la SEP no ha anunciado una fecha de entrada en vigor de una prohibición nacional. Mario Delgado explicó que el siguiente paso será discutir y acordar las reglas con los secretarios de Educación de las entidades federativas.

Por ello, la medida anunciada debe entenderse actualmente como un acuerdo nacional en proceso de definición, con una propuesta que busca restringir el uso de celulares y pantallas en primaria y secundaria, mientras que media superior y universidades tendrían esquemas diferentes.

El objetivo planteado por la SEP es establecer criterios comunes frente a los riesgos asociados al uso de dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes, particularmente por la exposición a contenido violento y casos de ciberacoso.