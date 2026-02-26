Dirán adiós al PREP y a senadores pluris

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los puntos de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una disminución de 25% en el costo de las elecciones y la reducción de la integración en el Senado, que pasa de 128 a 96 senadores.

Al participar en la conferencia matutina, la titular de Gobernación presentó 10 puntos que consisten en la conformación del Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos se elegirán por votación directa. De éstos, 300 serán electos por mayoría relativa, los otros 200 mantienen la fórmula de representación proporcional, con 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de sus partidos; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer, y ocho serán con el voto de mexicanos en el exterior.

“El primer eje plantea la elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión para que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía que demanda poder elegir de manera directa todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional”, expuso.

Sobre la reducción del gasto, Rosa Icela Rodríguez expuso que se propone disminuir 25% el costo de las elecciones en el INE, partidos políticos, OPLE y tribunales electorales. Se recortan sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, para cumplir la reforma al artículo 127 de que nadie puede ganar más que el Presidente en turno.

“El segundo eje busca atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos. El tercer eje de la reforma considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas”, expuso.

El PREP se eliminaría y daría paso al cómputo directo. Se permitiría el uso de tecnologías como el voto electrónico.

Reitera la postura en contra del nepotismo para evitar que los cargos no se hereden a cónyuges, hijos, hermanos, y, por último, se prohíbe la elección consecutiva inmediata a partir de 2030.

“Los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, con los cuales quedan fuera los PREP y se va directamente a los resultados preliminares oficiales”, señaló.

Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales, se reduce gasto del Congreso federal y Congresos locales. Bajaría el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.

En cuanto la fiscalización, la funcionaria señaló que el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y candidatos. Se prohíben las aportaciones en efectivo y se aplicarán tecnologías para la fiscalización.

También se reducirían tiempos en radio y televisión, de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. En cuanto inteligencia artificial, se regularía y habría prohibición de bots en redes sociales.