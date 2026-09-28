Urgen tomar medidas contra sargazo; circulan hasta 90 toneladas al día

Para frenar el recal e de sargazo en playas mexicanas como las de Quintana Roo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales urgió a los países del Caribe a aplicar medidas en contra esta macro alga, al advertir que en el punto más alto de cada temporada, llegan a circular en el caribe Mexicano entre 40 mil y 90 mil toneladas al día.

El diez por ciento de esta biomasa recala en las costas de México, principalmente en Quintana Roo, afectando el ecosistema, la economía y el turismo en la región, advirtió la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.

Dijo que a pesar de que el Gobierno Federal, en coordinación con autoridades de Quintana Roo, están haciendo un esfuerzo “muy importante” para acelerar la recolección en alta mar y evitar que el sargazo llegue a las playas, estos esfuerzos aún resultan insuficientes, por lo que se requieren acciones coordinadas con países del Caribe.

El problema se atenderá durante la Conferencia del Sargazo a la que el Gobierno Mexicano está convocando junto con la Unión Europea, el 1 y 2 de octubre, en Cancún.

Adelantó la secretaria que se ha invitado a todos los países del Caribe, y dijo que una de las naciones que se dijo “más preocupada” es República Dominicana, otra de las naciones que resulta mayormente afectada por la presencia de la macroalga.

Es una conferencia muy importante porque el tema no es solo de México, es de todo el Caribe. Hemos invitado a los países del Caribe, uno de ellos, por ejemplo, que está sumamente preocupado es República Dominicana, y como ustedes saben, nosotros hemos hecho un análisis bien claro de cuánto sargazo está navegando en el Mar Caribe”, expresó.

En México, la cantidad registrada de sargazo durante este 2026 fue cuatro veces mayor que la observada en 2025, y 27 veces superior al promedio histórico, de acuerdo con registros históricos de la Semarnat.

En total circularon cada entre 40 mil y 90 toneladas al día, en el punto más alto de la temporada”, dijo Bárcena.

Mientras que entre enero y junio de este año, en el Gran Caribe y el entorno de República Dominicana se recibieron cerca de 9 millones de toneladas métricas de sargazo.

Esta condición es muestra de la urgencia de tomar medidas coordinadas con los países de la región insistió la secretaria en entrevista tras participar en la inauguración de las Audiencias Públicas para analizar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Destacó que actualmente, se hace un esfuerzo para la recolección del sargazo en aguas someras, y recordó que para el próximo año se adjudicarán mayores recursos a la Secretaría de Marina, para aumentar su capacidad de recolección en alta mar, así como en las playas.

Lo que queremos evitar, creo que esa es la parte fundamental, es que el sargazo llegue a las playas, tratar de que se recolecte lo más posible en el mar, porque una vez que llega a las playas efectivamente se pudre el sargazo y genera malos olores, contaminación, se vuelve tóxico”, precisó

También se trabaja junto con los hoteleros, para recolectar el alga en las playas.

Aventuró que con estas acciones el país estará mejor preparado “para hacer una contención más efectiva”, concluyó.