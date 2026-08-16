Universidad Veracruzana pide esclarecer asesinatos de los estudiantes Melanie y Luis Fernando

La Universidad Veracruzana (UV) exigió a las autoridades ministeriales una investigación transparente y rigurosa para esclarecer el doble homicidio de Melanie Michelle y Luis Fernando, estudiantes de la Facultad de Psicología en la región Xalapa, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida al interior de una camioneta en la carretera Coatepec-Huatusco, a la altura del puente de Los Pescados.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por la máxima casa de estudios, la institución lamentó profundamente el sensible fallecimiento de ambos jóvenes —quienes previamente habían sido reportados como desaparecidos tras salir de una cafetería en Xalapa— y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

"Con respeto a su memoria, pedimos a las autoridades competentes que los hechos sean investigados con transparencia y apego a la justicia, a fin de que este crimen sea esclarecido", señaló la universidad en su mensaje.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, las víctimas fueron halladas en una camioneta Nissan X-Trail con lesiones por arma de fuego.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la indagatoria para esclarecer las circunstancias del caso y dar con los responsables.