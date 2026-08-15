Investigan muerte violenta de joven pareja en Veracruz

La desaparición de dos jóvenes reportados desde la noche del viernes en Xalapa, terminó en tragedia este sábado, luego de que sus cuerpos fueran localizados al interior de una camioneta Nissan X‑Trail color rojo, estacionada a un costado de la carretera estatal Tlaltetela–Coatepec, metros después del puente Río de los Pescados.

De acuerdo con los primeros informes de corporaciones policiacas, las víctimas —identificadas como Luis Fernando Ibáñez y Melanie Michelle Méndez Morales— presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. Ambos habían sido vistos por última vez al salir de la cafetería Luna Mía, en Xalapa, la noche del viernes.

La unidad, con placas YBS‑861C, fue ubicada durante la mañana por automovilistas que alertaron a las autoridades. Elementos estatales acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado al SEMEFO para la necropsia de ley, con la cual se determinarán las causas exactas del fallecimiento.

Policías ministeriales abrieron una carpeta de investigación para establecer la mecánica del ataque, el posible móvil y la ruta que siguió la pareja antes de ser asesinada. Hasta este momento, no se ha informado si existen indicios sobre la participación de terceros ni si el vehículo presenta señales de persecución o detención forzada.

Familiares de ambos jóvenes fueron notificados para el reconocimiento formal y la entrega de los cuerpos, mientras la Fiscalía regional mantiene bajo reserva los avances de la investigación.

Hasta donde se logró conocer, la joven Michelle había salido de su trabajo en la cafetería para encontrarse con Luis Fernando, quien ya no era su novio.

El hallazgo reaviva la preocupación por la violencia en la zona serrana entre Coatepec y Tlaltetela, un corredor donde en meses recientes se han registrado agresiones armadas y abandonos de vehículos vinculados a hechos delictivos.