Abuelita muere al estrellar su vehículo contra un señalamiento

Una mujer de la tercera edad murió durante la noche de este lunes al estrellarse de frente con un señalamiento tipo bandera en sobre la avenida Rangel Frías, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:26 horas específicamente en el cruce de la avenida Rangel Frías con Simón Herrera a la altura de la colonia Burócratas del Estado.

De acuerdo con el informe emitido por Protección Civil de Monterrey la mujer de entre 60 y 70 años viajaba a bordo de una camioneta tipo Nissan X-Trail cuando se impactó contra la base de un señalamiento tipo bandera que se ubicaba en la división de un puente a desnivel.

La mujer fue localizada sin signos vitales en la carpeta asfáltica. Testigos del accidente mencionaron que la mujer alcanzó a salir de su auto y, posteriormente, se desvaneció.

Al lugar llegaron elementos de Movilidad de Monterrey, quienes quedaron a la espera de las autoridades competentes.

Sujeto intenta salir de Central de Autobuses con una niña

Por Aracely Garza

Un hombre que pretendía salir de Nuevo León con una menor de 15 años fue detenido en la Central de Autobuses de Monterrey, Nuevo León, por el delito de rapto.

Uniformados de la policía de Monterrey lograron la detención del presunto quien fue identificado como Vicente “N”, de 38 años de edad.

Los hechos se registraron en las instalaciones de la terminal camionera ubicada en el cruce de Colón y Villagrán en el centro de Monterrey.

Los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la Central cuando la empleada de una empresa de transportes les indicó que se acercarán.

La mujer, de 27 años de edad, les comentó que una menor acababa de comprar un boleto digital para viajar a su natal Veracruz, pero iba acompañada de un adulto, quien no presentó identificación por lo que le negó la venta de su pasaje.

Ante los hechos, la empleada de la línea de autobuses pidió apoyo a los uniformados municipales.

Al arribar, el papá de la adolescente dijo que tuvo una discusión con la menor la noche del jueves por lo que al llegar de su trabajo a casa no la encontró, motivo por el cual interpuso la denuncia ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

Por otra parte, al ser entrevistada, la menor indicó que buscaba reunirse con su madre en Veracruz y el sujeto detenido pretendía acompañarla.

El papá de la menor solicitó la detención del hombre que fue arrestado por los policías.

La Secretaría de Seguridad municipal señaló que el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito que resulte.