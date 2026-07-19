Examen en línea de la UNAM registró un aumento atípico en las puntuaciones de ingreso

Un salto sin precedentes en la media de aciertos y una reestructuración drástica en las curvas de rendimiento marcaron la publicación de resultados del concurso de selección a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el primer proceso de admisión en la historia de la institución aplicado bajo la modalidad 100 % en línea.

El cambio de formato, implementado para este ciclo 2026, no solo modificó la logística de aplicación, sino que provocó un comportamiento estadístico anómalo en las carreras de mayor demanda del área de las ciencias médico-biológicas y exactas, lo que encendió el debate sobre la validez y equidad del proceso de selección.

De acuerdo con un exhaustivo análisis gráfico publicado por el especialista en ciencia de datos Helios (@Heliouz__), a partir de registros atribuibles a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, los resultados de este año rompieron de forma abrupta con la estabilidad histórica observada durante el último lustro.

En el caso de la Licenciatura en Médico Cirujano (Facultad de Medicina, CU), el promedio histórico de aciertos —que entre 2021 y 2025 osciló de manera constante en un rango de 59 a 62 puntos— se disparó inesperadamente a 78 aciertos. Este incremento generalizado elevó el puntaje mínimo de corte para asegurar un lugar a la cifra récord de 117 de 120 aciertos posibles.

El fenómeno no fue aislado. En carreras como Actuaría, la media de aciertos escaló de un promedio histórico de 67 a 82 puntos, mientras que en Ingeniería Aeroespacial el indicador pasó de 67 a 78 aciertos.

El estudio de densidad muestra que la cúspide de concentración de aspirantes sufrió un desplazamiento masivo de más de 70 puntos. Mientras que en el proceso presencial de 2025 la mayor concentración de sustentantes se ubicó entre los 40 y 46 aciertos, para 2026 el pico de frecuencia migró drásticamente hacia la franja de los 110 a 116 aciertos.

Al analizar el rendimiento por percentiles, las gráficas revelan que los aspirantes ubicados en los niveles medio y medio-alto (entre el percentil 40 y 75) registraron ganancias individuales de hasta 30 aciertos adicionales en comparación con el desempeño histórico de sus homólogos en exámenes presenciales.

Paralelamente, se registró una presencia atípica de puntuaciones inferiores a los 10 aciertos. Al tratarse de un examen de opción múltiple con cuatro opciones por reactivo —donde la probabilidad de acertar al azar es de 25 % (30 aciertos esperados)—, analistas en redes sociales sugieren que estos registros extremos responden al uso de "cuentas fantasma" dedicadas a la extracción en tiempo real de los reactivos para su posterior resolución en grupos externos.

A pesar de que en plataformas digitales la difusión de las gráficas desató señalamientos inmediatos sobre el uso no autorizado de inteligencia artificial, filtraciones o redes de colaboración, el autor del análisis apeló al rigor metodológico y pidió cautela en la interpretación de los datos.

En sus canales oficiales, Helios aclaró que las métricas por sí solas no constituyen una prueba categórica de fraude e invitó a considerar variables metodológicas e individuales derivadas del entorno remoto:

"Con estos datos NO podemos asegurar que los aspirantes hicieron trampa, se copiaron o usaron IA. Hacer un examen desde casa implica menos ansiedad y menos estrés. También puede ser que el examen haya cambiado y no tenga la misma dificultad que tenía cuando era presencial", puntualizó el analista, al enfatizar que la única certeza objetiva es la existencia de un alza real y sistémica en las puntuaciones.

Sin embargo, la postura del especialista generó reacciones encontradas entre aspirantes y docentes, quienes argumentan que la magnitud del desplazamiento estadístico difícilmente se explica por factores emocionales y acusan a la modalidad digital de vulnerar el principio de equidad del concurso.

Hasta el cierre de esta edición, la UNAM no ha emitido un comunicado oficial ni una postura institucional.