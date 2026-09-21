A partir del 3 de noviembre se restringirá el uso de celulares en escuelas públicas

A partir del próximo 3 de noviembre se restringirá el uso de teléfonos celulares dentro de los salones de clases e incluso durante los recesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo enfatizó que este martes se publicará en el Diario Oficial los parámetros que se deberán observar en las escuelas públicas del país.

La decisión, dijo la presidenta, se tomó tras las sesiones de consejo técnico que se realizaron en las escuelas días antes del inicio del actual ciclo escolar, y que fueron avalados por los secretarios de educación de todos los estados del país.

“Por unanimidad más que consenso, las 32 entidades de la República, sus secretarios de educación pública tomaron esta decisión todos, sin excepción. Entonces, esta publicación saldrá el día de mañana, de tal manera que se dé un mes para hacer asambleas, informar.

“A partir del martes 3 de noviembre, entraría en vigor. Celular, o las pantallas, solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, que lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, expuso Sheinbaum.

Reiteró que el objetivo de estas restricciones será el de recuperar la creatividad entre los niños y adolescentes y evitar este uso indiscriminado de las pantallas y el acceso a las redes sociales.