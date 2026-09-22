Suspenden clases en varios municipios de Jalisco por el huracán “Polo”

Como medida preventiva ante el paso del huracán “Polo”, la Secretaría de Educación de Jalisco informó que, a partir de mañana, miércoles 23 de septiembre, se suspenderán las actividades presenciales en ambos turnos de las escuelas de todos los niveles educativos.

La suspensión de clases será en estos 33 municipios:

Pihuamo, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La medida permanecerá vigente hasta el viernes 25 de septiembre o hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y dejen de representar un riesgo para la población.

Ante esta situación, se exhortó a la comunidad educativa de dichas zonas a permanecer en resguardo en lugares cerrados y seguros durante las tormentas, suspender actividades recreativas, reforzar puertas y ventanas y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, se pidió a la población mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán “Polo” se mantiene en categoría 5 de la escala Saffir-Simpson.

Además, se pronostican lluvias intensas en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.