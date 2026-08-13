La UNAM evalúa regresar al examen de admisión presencial y hacerlo en varias sedes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no descarta que el examen de ingreso vuelva a aplicarse de manera presencial en futuros procesos, luego de las irregularidades detectadas en la aplicación en línea de este año.

Durante la jornada de aplicación del Examen de Control Presencial en Oaxaca, el rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que, si la Universidad retoma el esquema presencial, se analizará la apertura de nuevas sedes para facilitar el traslado de los aspirantes.

“Si el examen vuelve a la presencialidad, consideraremos tal vez otras sedes. Ya se ha hablado también de que se pueda aplicar en Mérida”, indicó.

El rector incluso planteó que, con mayor tiempo de planeación, los aspirantes podrían tener la posibilidad de elegir la sede que les resulte más conveniente, debido a que algunos jóvenes pueden estar mejor comunicados con otro estado aunque residan en una entidad determinada.

Lomelí explicó que el actual Examen de Control Presencial tuvo que organizarse en pocos días, por lo que no fue posible ofrecer esa alternativa a los aspirantes.

La Universidad convocó a 58 mil 783 aspirantes a este examen, como mecanismo de control tras las anomalías detectadas en el proceso de admisión en línea.

Hasta este jueves, 46 mil 083 aspirantes habían descargado su cita, cifra que representa poco más del 78 por ciento de los convocados.