Obtuvo 120 aciertos en la UNAM pero anularon su prueba; Rectoría promete revisar el caso de Brisa

El esfuerzo de más de un año de preparación académica para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtió en incertidumbre y frustración para Brisa García Santiago, una joven aspirante originaria de la comunidad zapoteca de San Baltazar Guelavila, Oaxaca.

A pesar de haber logrado el puntaje perfecto con 120 aciertos en el pasado examen de admisión en línea, la prueba de Brisa fue invalidada por la institución y, al intentar ratificar sus conocimientos en la jornada del Examen de Control Presencial realizada en la capital oaxaqueña, la plataforma no le permitió registrarse ni acceder a la sede.

Un año de desvelos desvanecido

Acompañada de su padre, Brisa acudió a las inmediaciones del módulo de evaluación para solicitar una audiencia y exigir que se le permita presentar el examen de control que avale su dedicación.

“Yo fui aspirante seleccionado, pues se suponía que todos los aspirantes seleccionados iban a realizar el examen de control, el cual no me están dejando hacer. Por eso vine aquí para que me digan cuál es el motivo por el que no me dejan presentar el examen, al cual yo estoy dispuesta a realizar para demostrar que mi lugar fue limpiamente”, aseguró.

La aspirante relató la disciplina y los sacrificios cotidianos que realizó desde su comunidad para competir por un lugar en la máxima casa de estudios:

“Yo me preparé con un año de anticipación, había días que llegaba y no dormía y pues al día siguiente ir a la escuela. Y pues ahorita no me negaba a hacer el examen de control porque yo estaba dispuesta a hacerlo para demostrar que mi lugar fue limpiamente y ahorita no me han dicho nada”.

La respuesta de la Rectoría y la petición de la familia

Cuestionado sobre la situación de la joven oaxaqueña durante su visita a la sede de evaluación en Oaxaca, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la universidad dará cauce institucional a su expediente antes de que concluya el proceso de admisión.

“El caso de Brisa y de otros jóvenes de Oaxaca será atendido en la próxima semana. Todos los casos se van a atender en tiempo y forma, la universidad da respuesta personal a cada uno de estos casos”.

Por su parte, Pablo García, padre de Brisa, hizo un llamado a las autoridades universitarias para que actúen con empatía y brinden información clara a las familias que enfrentan la cancelación de sus trámites.

“Yo le diría al rector que pues tenga tantita sensibilidad, en que resuelva, en otros casos como el de mi hija. Estoy seguro que no es el único caso, que se tome la amabilidad de explicarle a los jóvenes... Yo creo que somos humanos, tenemos razón para escuchar 'estás vetado por esta situación o X motivo' y con eso”.