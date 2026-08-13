Fiscalías del país refuerzan coordinación contra desapariciones y extorsión

Fiscalías estatales y federales de todo el país acordaron fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para enfrentar delitos de alto impacto, desapariciones, extorsiones, feminicidios y otras conductas que afectan directamente a la población.

El encuentro se realizó en Nayarit, durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), en la que participaron fiscales generales de las 32 entidades, representantes de instituciones de procuración de justicia, así como titulares de fiscalías especializadas y unidades administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al inaugurar los trabajos, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, destacó que las reuniones regionales efectuadas previamente en las zonas Centro, Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste han permitido mejorar la colaboración entre autoridades y construir esquemas conjuntos para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción.

Godoy Ramos señaló que los resultados obtenidos por el Gabinete Federal de Seguridad muestran el alcance de la coordinación institucional. De acuerdo con las cifras presentadas, las autoridades han detenido a 63 mil personas por delitos considerados de alto impacto.

En el mismo periodo fueron aseguradas 32 mil armas de fuego y 518 toneladas de droga. Además, las fuerzas federales localizaron y destruyeron alrededor de dos mil 700 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para la concentración de sustancias ilícitas.

La titular de la FGR sostuvo que el trabajo de las fiscalías estatales será determinante para cumplir las metas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Ante fiscales y funcionarios, llamó a mantener una visión común entre las instituciones encargadas de investigar delitos y perseguir a sus responsables, bajo el principio de que ninguna persona u organización se encuentra por encima del Estado mexicano.

Durante su intervención, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió a quienes forman parte de las instituciones de seguridad y justicia enfrentar con determinación el avance de las organizaciones criminales.

El mandatario estatal consideró necesario fortalecer particularmente las áreas de inteligencia y mejorar la capacidad preventiva de las autoridades, con el propósito de anticiparse a las actividades delictivas y responder a las demandas de una sociedad que exige resultados.

Por su parte, la fiscal General de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, señaló que la reunión permitió colocar en la agenda nacional asuntos que requieren atención prioritaria, entre ellos la desaparición de personas, las violaciones a derechos humanos, la extorsión y los feminicidios.

Advirtió que las fiscalías atienden diariamente casos relacionados con homicidios, robos, delitos sexuales, desapariciones y violencia familiar, esta última considerada en numerosas ocasiones como un antecedente de conductas delictivas de mayor gravedad.

Heredia Verdugo planteó que las instituciones ministeriales deben compartir experiencias y replicar aquellas prácticas de investigación que han dado resultados en otras entidades, con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la capacidad para esclarecer delitos.

La LIV Asamblea Plenaria también busca homologar procedimientos, intercambiar información estratégica y establecer mecanismos de colaboración entre las distintas fiscalías del país.

A la inauguración asistieron Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Efrén Rodríguez González, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Edgar Román Salazar Carrillo; Salvador Castañeda Rangel, presidente de la Comisión de Gobierno, además de fiscales generales y representantes de las regiones Centro, Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste del país.