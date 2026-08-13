Detienen a Sirenio, padrastro que presuntamente violó y embarazó a su hijastra de 11 años

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Sirenio “N”, señalado como presunto responsable del abuso sexual de su hijastra de 11 años, quien quedó embarazada, en hechos ocurridos en el municipio de Matamoros.

La Fiscalía General de Justicia informó la tarde del jueves que elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada.

La orden fue librada por el juez de control de la Tercera Región Judicial, con base en hechos ocurridos en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13 de la colonia Infonavit Satélite.

De acuerdo con la información, la menor, identificada como Noemí “N”, fue llevada al Sistema DIF Municipal, donde las autoridades detectaron que estaba embarazada.

Al percatarse de que tenía cinco meses de gestación y de que su salud corría peligro, el 11 de agosto determinaron realizar la interrupción legal del embarazo.

El procedimiento médico duró varias horas y, posteriormente, la menor fue trasladada a un área especial.

La Procuraduría de la Defensa del Menor de Matamoros anunció que será la encargada de vigilar el desarrollo de la menor, así como de garantizar que reciba atención psicológica y médica, continúe con sus estudios y pueda tener un desarrollo normal.

En cuanto al detenido, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para dar la audiencia inicial.