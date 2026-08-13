Rector de la UNAM admite fallas operativas y trampas de aspirantes; ya analizan evidencias

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció los errores cometidos en el proceso de evaluación para ingresar al nivel licenciatura, que obligaron a repetir la prueba de manera presencial.

Durante la supervisión de la jornada del Examen de Control Presencial en la ciudad de Oaxaca —donde la prueba se aplica este jueves 13 de agosto en tres turnos dentro del Hotel San Felipe Misión—, admitió que la máxima casa de estudios y la empresa contratada para la supervisión remota carecieron de previsión ante las irregularidades presentadas.

Cuestionado sobre de quién fue el error en el proceso de admisión, Lomelí Vanegas admitió la falta de previsión institucional y técnica:

“A ver, yo creo que por supuesto que hubo situaciones que no previeron ni la Universidad ni la empresa y eso se está atendiendo, pero también hay una responsabilidad: quien hace trampa, claro que comete también un error”.

Respecto a si estas fallas afectaron el prestigio de la institución, el rector sostuvo que la aplicación de los nuevos exámenes busca corregir las omisiones operativas:

“No, yo creo que no perdió credibilidad, simplemente se está corrigiendo una situación que por desgracia involucró también en muchos casos pues la acción de empresas y de personas que ofrecieron ayuda indebida a los aplicantes”.

Al responder a la pregunta sobre si existió trampa por parte de los aspirantes, el rector de la UNAM confirmó estas prácticas e informó que los casos ya están bajo investigación formal.

“A ver, por supuesto que algunos sí hicieron trampa, o sea eso está más que evidenciado y de hecho hay evidencia que en su momento pues ya este ha sido analizada por la propia Dirección General de Administración Escolar”.

Lomelí Vanegas enfatizó que la realización de las pruebas presenciales en las sedes de León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México tiene como objetivo resarcir las fallas detectadas y garantizar la equidad entre los aspirantes.

“Es muy importante para dar certidumbre no solamente a ellos y sus familias sino a la nación de que ingresarán aquellos que cuentan con el suficiente conocimiento para poder en su momento llevar a cabo este examen, que entrarán aquellos que han realizado un esfuerzo”.

“De esta manera creo que estamos dando un paso adelante para que en lo futuro podamos prevenir cualquier tipo de acciones que pudieran afectar la equidad en el acceso a la educación, que no tengan ventaja aquellos que pudieron acceder a algún tipo de ayuda que puso en desventaja al resto de las y los aspirantes”.