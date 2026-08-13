Joven es decapitado en las vías del tren

Un joven falleció decapitado al ser arroyado por el tren en las vías ubicadas en las colonias Nueva Jerusalén y Valle Verde, en Saltillo, Coahuila.

El fatal accidente sobrevino la mañana de este jueves siendo reportado el hecho al 911 por testigos que presenciaron el desgarrador momento.

A la zona del accidente acudieron elementos de auxilio y de seguridad, paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos de vida.

Vecinos informaron a las autoridades que la víctima caminaba por las vías desde las 05:00 horas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar del accidente y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Semefo para la necropsia de ley.

Al tiempo que iniciaron las investigaciones para determinar la forma en que se dio el accidente.

En CDMX un hombre fue arrollado por el tren

Por Rodolfo Dorantes

El mes pasado, en la Ciudad de México, un hombre murió arrollado por el tren, en las vías que pasan por el camellón de la calle Ferrocarril de Veracruz al cruce con la avenida Tecomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El cuerpo sin vida del sujeto de aproximadamente 45 años de edad, que vestía un pants y una sudadera azul, quedó entre las vías y fueron los propios vecinos, los que alertaron a las autoridades del accidente.

Al lugar llegaron policías del sector Cuautepec, quienes solicitaron una unidad médica, sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer nada por él, debido a que murió de manera instantánea a causa del impacto.

Al lugar llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y trasladaron el cuerpo a la Coordinación Territorial GAM2.

La máquina que se vio involucrada en el accidente, no se quedó en el lugar y continuó su camino.