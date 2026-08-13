Internas tejen figuras para resaltar las diferentes labores de seguridad

Con estambre, crochet y el trabajo de mujeres privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó “Tejemos Seguridad”, una estrategia con la que busca explicar a la población las tareas que realizan sus distintas áreas y, al mismo tiempo, reforzar la relación entre las instituciones y la sociedad.

La iniciativa fue presentada en la explanada del Jardín de la Paz, dentro del Complejo Constituyentes, donde fueron develados siete personajes artesanales confeccionados por internas del Centro Federal de Reinserción Social número 16, ubicado en Morelos.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

Las figuras, elaboradas mediante la técnica de crochet, representan a distintas áreas vinculadas con las tareas de seguridad, protección civil, prevención, inteligencia y reinserción social.

Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), señaló que uno de los objetivos del proyecto es generar mayor confianza entre la ciudadanía y las instituciones mediante información sencilla y accesible sobre las labores que realizan diariamente.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

Explicó que la campaña surgió de un trabajo conjunto entre PRS y la Dirección General de Comunicación Social de la SSPC, que desarrollaron tanto el concepto como los personajes y la estrategia para su difusión.

Rodríguez García destacó además que la reinserción social constituye una de las etapas fundamentales del sistema de justicia, debido a que el trabajo penitenciario no sólo implica mantener condiciones de orden, seguridad y disciplina, sino generar herramientas que permitan reducir la reincidencia delictiva.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

Durante el acto, Martha Anaya Pérez, directora General de Arte Por la Libertad, sostuvo que la prevención de la violencia también pasa por la reconstrucción del tejido social, la recuperación de espacios comunitarios y la creación de alternativas para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida fuera de entornos delictivos.

Los siete personajes que integran “Tejemos Seguridad” fueron confeccionados por mujeres recluidas en el Cefereso 16 y serán puestos a disposición del público en la tienda “Arte por la Libertad”, instalada en las oficinas de PRS, en Circuito Interior Melchor Ocampo 171, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

Roberto Rivas Pérez, subdirector de Contenidos Digitales de la SSPC, explicó que el proyecto también busca fortalecer la identidad entre quienes forman parte de la dependencia y visibilizar las diferentes actividades que se realizan en materia de prevención, investigación, análisis de información y atención de emergencias.

Señaló que la campaña utiliza la idea del tejido como una representación del trabajo colectivo dentro de la Secretaría, donde cada área aporta una función distinta dentro de una estrategia común.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

A la presentación acudieron integrantes de diferentes órganos administrativos desconcentrados y unidades de la SSPC, entre ellos representantes de Prevención y Reinserción Social, el Servicio de Protección Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Figuras confeccionadas por internas que forman parte del programa “Tejemos Seguridad” Foto: Especial

También participaron servidores públicos de la Unidad Nacional de Operaciones y del Centro Nacional de Inteligencia.

Con “Tejemos Seguridad”, la SSPC combina una estrategia de comunicación institucional con productos elaborados dentro de los programas de reinserción social, en los que personas privadas de la libertad participan en actividades productivas y artesanales orientadas a su preparación para el regreso a la vida en comunidad.