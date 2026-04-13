La UNAM es un escudo moral en tiempos de incertidumbre: UDUALC

En medio de un contexto global de polarización y presión sobre las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue definida como “un escudo moral” y una institución que “no nació para adaptarse, sino para tensionar su tiempo”, durante el reconocimiento que le otorgó la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) por sus 475 años.

Durante la ceremonia, el presidente de la UDUALC, Jorge Calzoni, subrayó que la UNAM trasciende su papel como universidad nacional para convertirse en una institución con impacto continental.

“La UNAM no nació para adaptarse pasivamente a su tiempo, sino para tensionarlo, para discutirlo y para abrirlo”, afirmó.

El también rector de la Universidad Nacional de Avellaneda señaló que, en un contexto global de incertidumbre, la universidad mexicana “se erige como un verdadero escudo moral” al defender la autonomía y el pensamiento crítico frente a presiones externas.

En su intervención, se resaltó además el papel histórico de México y de la UNAM en la acogida de perseguidos políticos en América Latina durante el siglo XX, así como su contribución a la construcción de una red regional de conocimiento.

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que el reconocimiento “ratifica la importancia y la pertinencia de un proyecto educativo” que ha acompañado el desarrollo de México durante casi cinco siglos.

“Lo aceptamos con profundo agradecimiento y como una exigencia renovada para traducir esa herencia en investigación rigurosa, propuestas académicas creativas e interlocución con la sociedad”, expresó.

Lomelí destacó que la autonomía universitaria es una conquista histórica que garantiza la libertad de pensamiento y el debate público informado, al tiempo que llamó a fortalecer la colaboración regional ante los desafíos contemporáneos.

En este contexto, Lomelí advirtió que la autonomía universitaria es una “función trascendental”, al permitir que las instituciones ejerzan la enseñanza, la investigación y la difusión cultural “sin someterse a doctrinas, intereses momentáneos ni influencias externas”.

Por su parte, Calzoni alertó que las universidades enfrentan “ataques sistemáticos y amenazas veladas”, por lo que resulta indispensable reforzar la defensa de su autonomía en un entorno global marcado por la incertidumbre, los conflictos y los cambios tecnológicos.

Durante el acto también se subrayó el carácter inclusivo de la UNAM y su papel como motor de movilidad social, así como su contribución en áreas científicas, tecnológicas y culturales.

En otro de los mensajes, representantes de la UDUALC definieron a la UNAM como “el proyecto cultural más generoso y ambicioso de la historia de México” y un referente para las universidades públicas de América Latina.

El reconocimiento se entregó en el marco de la conmemoración por los 475 años de la fundación de la Universidad de México, antecedente histórico de la UNAM, creada en 1551.