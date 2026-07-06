UNAM denuncia red de fraude que vendía “ingreso garantizado” en examen de licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México detectó la operación de personas y empresas que habrían engañado a aspirantes y familias con la venta de supuestos servicios para asegurar el ingreso al examen de licenciatura 2026, y ya presentó una denuncia penal ante autoridades.

La máxima casa de estudios informó que durante la segunda jornada del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 participaron 158 mil 712 aspirantes, la mayoría sin incidentes. Sin embargo, en paralelo al proceso, se identificaron prácticas irregulares que violan la convocatoria y que podrían constituir delitos.

En paralelo al proceso, se identificaron prácticas irregulares que violan la convocatoria y que podrían constituir delitos. Cuartoscuro

De acuerdo con la institución, estas redes ofrecían mecanismos fraudulentos para “garantizar” un lugar en la universidad, lo que representa un engaño directo a jóvenes y familias en uno de los procesos de mayor demanda del país.

Ante ello, el pasado 3 de julio la UNAM presentó una denuncia penal para que se investiguen y sancionen estas conductas. El examen de ingreso continúa conforme a lo programado y los resultados serán publicados el 17 de julio.

La Universidad advirtió que actuará de manera enérgica contra cualquier intento de alterar o lucrar con sus procesos de admisión, y reiteró su compromiso con la integridad académica.