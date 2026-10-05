Examen presencial y revisión de mochilas: Las nuevas reglas del examen para la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) endureció las reglas para su próximo concurso de ingreso y estableció que podrá cancelar la inscripción de un aspirante incluso después de que haya sido seleccionado, inscrito o se encuentre cursando una licenciatura, si posteriormente detecta suplantación de identidad, información falsa o documentación fraudulenta.

La medida forma parte de las nuevas reglas del Concurso de Selección Noviembre 2026 del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), el primer proceso de ingreso que se realizará bajo la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE), creada después de la revisión al proceso de admisión de este año.

La nueva coordinación, dependiente de la Secretaría General y encabezada por Joaquín Narro Lobo, aparece en la convocatoria como la instancia responsable del proceso de selección.

Y su primer concurso llega con un cambio central respecto al proceso de licenciatura de 2026: el examen será presencial y no sólo en la Ciudad de México.

CINCO CIUDADES PARA EL EXAMEN

La prueba se aplicará del 18 al 22 de noviembre y la UNAM contempla sedes en Ciudad de México, Mérida, Morelia, Oaxaca y Tijuana.

Las sedes foráneas estarán sujetas a disponibilidad y cupo. Si se agota su capacidad, los aspirantes serán enviados a una sede en la Ciudad de México.

La cita de cada participante indicará la sede, fecha y hora de aplicación y la convocatoria establece que no habrá cambios de fecha, horario ni lugar.

Así, la presencialidad que la Universidad recupera para este concurso no significa que todos los aspirantes tengan que trasladarse a la capital: habrá cuatro ciudades fuera de la CDMX habilitadas para presentar la prueba.

El registro para participar estará abierto del 8 al 12 de octubre y los resultados serán publicados el 9 de diciembre.

IDENTIDAD BAJO VIGILANCIA

La convocatoria establece que la Universidad podrá verificar la identidad de los aspirantes “sin excepción alguna y en cualquier momento”.

No se trata solamente de un control para entrar al examen.

Si posteriormente se descubre una suplantación de identidad, información falsa o documentación fraudulenta, la UNAM podrá anular o cancelar la inscripción y dejar sin efecto los actos derivados de ella, aun cuando el aspirante ya haya sido seleccionado, se haya inscrito o se encuentre cursando una licenciatura.

La Universidad también plantea que si un aspirante presenta más de un examen dentro del mismo concurso, todos sus exámenes serán cancelados.

EL PRIMER EXAMEN DE LA NUEVA COORDINACIÓN

El concurso de noviembre será la primera aplicación de estas reglas bajo la CASE.

La creación de esta instancia forma parte de la reorganización de la administración del ingreso universitario posterior a la crisis del examen de licenciatura aplicado en línea este año.

La nueva coordinación concentra la responsabilidad del proceso y tiene entre sus funciones articular las distintas etapas relacionadas con la administración escolar y el ingreso.

Con Joaquín Narro Lobo al frente, la CASE tendrá así su primer proceso de selección apenas días después de que se formalizó su creación.

La señal más visible del cambio será la aplicación presencial.

SIN CELULARES, CALCULADORAS NI “ACORDEONES”

El control también será estricto al momento de ingresar a las sedes.

Los aspirantes no podrán llevar teléfonos celulares, audífonos, calculadoras ni otros dispositivos electrónicos, además de mochilas, gorras, sombreros, capuchas, relojes, pulseras, “acordeones”, armas u objetos punzocortantes.

El incumplimiento impedirá presentar el examen y provocará la cancelación del registro.

Si el aspirante llega con mochila o bolso, la Universidad establece que se implementará el programa “Mochila Segura”.

En cambio, sí se permitirá llevar lápiz, goma para borrar y sacapuntas para realizar las operaciones necesarias durante la prueba.

ALERTA POR PREGUNTAS Y SUPUESTAS GARANTÍAS DE INGRESO

La UNAM también reforzó las advertencias contra la venta de supuestas preguntas y respuestas del examen.

En la convocatoria, la Universidad asegura que cuenta con “altas medidas de seguridad” para impedir que la prueba sea conocida antes de su aplicación y alerta sobre publicaciones en redes sociales que ofrecen presuntamente preguntas y respuestas.

También advierte sobre personas que cobran dinero a cambio de supuestamente garantizar un lugar en la Universidad.

La institución señala que quienes participen en estas prácticas serán denunciados ante las autoridades competentes.

La convocatoria recuerda además que la única vía para ingresar es participar en el concurso y resultar seleccionado, y pide a los aspirantes y sus familias no proporcionar datos personales a personas ajenas al proceso.

LAS FECHAS

El registro para el concurso comenzará el 8 de octubre y concluirá el 12 de octubre.

El pago del derecho a examen podrá realizarse hasta el 13 de octubre.

La cita con sede, fecha y hora de aplicación estará disponible del 4 al 9 de noviembre.

El examen se realizará del 18 al 22 de noviembre y los resultados serán publicados el 9 de diciembre.

Para participar, los aspirantes deberán haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0.