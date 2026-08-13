Ataque armado genera persecución y enfrentamiento en Tamaulipas

Dos hombres fueron detenidos este jueves por elementos de la Policía Especial de Tamaulipas, luego de una persecución que se prolongó por distintos sectores de Ciudad Victoria, tras ser señalados como posibles responsables de atacar a balazos a un individuo en la colonia Alta Vista, al poniente de Ciudad Victoria.

El incidente inicial ocurrió alrededor de las 14:20 horas en el cruce de las calles Manuel Doblado y Ocampo, al ser herido con tres impactos de bala un masculino y que pasó de inmediato a un hospital.

Tras el reporte de la agresión, agentes de un grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegaron un operativo para localizar a los ocupantes de los vehículos, quienes inicialmente lograron alejarse del lugar.

Horas después -cerca de las 16:00 horas- una camioneta Jeep que presuntamente estaría relacionada con el hecho fue localizada en las inmediaciones del Planetario, dando paso a una persecución por diferentes vialidades de la capital tamaulipeca.

Durante el seguimiento, el vehículo circuló por la avenida José Sulaimán, donde terminó impactándose contra una patrulla.

El conductor realizó una maniobra para cambiar de dirección, pero posteriormente volvió a chocar, esta vez a la altura de la calle Emma Vázquez donde se generó una balacera, que obligó a más de una docena de comercios a cerrar.

Los ocupantes abandonaron la unidad e intentaron escapar a pie. Uno de ellos resultó lesionado y finalmente ambos fueron asegurados y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Caen 14 con casi 350 mil litros de huachicol y armas

Por otra parte, días arás, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Tamaulipas, aseguró 348 mil 700 litros de hidrocarburo de presunto tráfico ilegal, detuvo a 14 personas y decomisó armamento y predios rústicos durante operativos realizados el fin de semana en la entidad.

En su informe, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló que una de las acciones se efectuó en el fraccionamiento rústico Los Olivos, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros.

En ese punto, las fuerzas de seguridad aseguraron 348 mil 700 litros de aceite, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero móviles, 25 vehículos y una tolva.

Además, fueron sorprendidas 14 personas, quienes quedaron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con información pública, el inmueble presuntamente pertenece a la empresa Activ Ambiental, la cual se dedica al transporte de residuos peligrosos, aceite y lubricantes. Las investigaciones continúan.

Un segundo operativo, también coordinado por el Gabinete de Seguridad, se llevó a cabo en un predio de Matamoros.

Ahí se aseguraron cuatro armas largas, 19 cargadores, 306 cartuchos y 15 kilogramos de mariguana, además de tres chalecos balísticos.

Tanto los objetos como el inmueble quedaron a disposición de las autoridades.

Al respecto, el gobernador Américo Villarreal señaló que la condición de frontera natural para la importación de combustibles ha convertido a la entidad en uno de los principales focos del gobierno federal contra el llamado “huachicol fiscal”.

El mandatario explicó que Texas y Luisiana concentran gran parte de la infraestructura de refinación de derivados de hidrocarburos en Estados Unidos, y Tamaulipas es el vecino más cercano del lado mexicano.

Esta posición estratégica se refuerza por la infraestructura con que cuenta la entidad, como sus puertos y las distintas rutas carreteras, que son aprovechadas por mentes criminales.

Entre los golpes recientes contra este ilícito destaca el ocurrido en Altamira, donde el buque Challenge Procyon fue asegurado el 19 de marzo de 2025 con 10 millones de litros de diésel.

Otros aseguramientos se han registrado en Matamoros, mediante puentes internacionales y ferroviarios; en Reynosa, a través de cruces fronterizos, y en Nuevo Laredo, por las vías del ferrocarril.